Eskişehir Hoca Ahmet Yesevi Anadolu Lisesi, öğretmen ve öğrencilerinin yıl boyunca gerçekleştirdiği etkileyici etkinlikler ve elde ettikleri başarılarla adından söz ettirmeye devam ediyor.

Geçtiğimiz yıl ilki düzenlenen ve büyük ilgi gören Hayal’in Sesleri Konserinin ikincisi, 7 Nisan 2025 tarihinde Yunus Emre Kültür Merkezi’nde müzikseverlerle buluştu. Koro Şefi Mehmet Ali Öztürk yönetiminde sahne alan öğretmen ve öğrenci korosu, izleyicilere unutulmaz bir müzik ziyafeti sundu. Programın sunuculuğunu Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni Hikmet Döner ve Emine Şen üstlenirken, etkinlik; Hoca Ahmet Yesevi Anadolu Lisesi Okul Müdüresi Ebru Türkanık, öğretmenler, öğrenciler ve veliler tarafından takip edildi.

Sanatsal faaliyetler kapsamında bir diğer anlamlı etkinlik ise 21 Mayıs 2025 tarihinde Odunpazarı Yüzüncü Yıl Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen Hayali Şiirler konseri oldu. Edebiyat öğretmeni Hikmet Döner’in hazırladığı programda, başta öğrencilerden Giray Balçal’ın yazdığı Bir Simanın Çağrışımı adlı şiir olmak üzere, Sessiz Gemi, Kaldırımlar ve Sesimi Sakladığım Dehlizlerden Çıkarsam gibi eserlerle izleyicilere duygu dolu anlar yaşatıldı. Sanatın yanı sıra sportif alanda da önemli bir başarıya imza atıldı.

Eskişehir Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’nün 16 Mayıs 2025 tarihinde düzenlediği Geleneksel Mangala Turnuvası’nda, okulu öğrencisi Ali Yiğit Demirtaş, 36 okulu temsil eden rakiplerini yenerek Eskişehir İl Birinciliği’ni kazandı. Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni Hikmet Döner’in antrenörlüğünü üstlendiği Demirtaş’ın bu başarısı, okul camiasında gurur ve sevinç kaynağı oldu.

Hoca Ahmet Yesevi Anadolu Lisesi Okul Müdüresi Ebru Türkanık; ’’Öğrencilerimizin sosyal yönlerinin geliştirilmesi ve temsil yeteneklerinin artırılması adına yapılan tüm bu etkinliklerin destekçisi olduk. Öğretmenlerin özverili çalışmaları sayesinde bu başarıların mümkün hale geldi’’ diye belirtti.