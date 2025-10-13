Adana’nın Kozan ilçesinde lise öğrencileri, deprem ve yangın tatbikatı gerçekleştirdi.

Milli Eğitim Bakanlığının "Afetler ve Dayanıklılık Ayı" etkinlikleri kapsamında Kozan Şehit Arda Can Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri deprem ve yangın tatbikatı gerçekleştirdi. Kozan Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), Yesevi Arama Kurtarma (YAK) ve itfaiye ekiplerinin desteğiyle yapılan tatbikatta öğrenciler, sınıflarda sirenlerin çalmasıyla birlikte hızla okul bahçesine tahliye edildi. Gerçeğini aratmayan tatbikatta öğrenciler, ’çök-kapan-tutun" hareketini de öncesinde panik yapmadan uyguladı. Tatbikatın ikinci bölümü ise okul bahçesinde yapıldı. Bahçede yangın tatbikatı yapıldı. Öğrenciler, yangına ilk müdahale konusunda uygulamalı eğitim alarak, yangın söndürme tüplerini nasıl kullanacaklarını öğrendi.

Tatbikatın hem öğretici hem de heyecan verici geçtiğini belirten öğrenciler, "Deprem anında nasıl davranmamız gerektiğini ve yangında yapılan yanlışları bu tatbikatla daha iyi anladık" ifadelerini kullandı.

Bakanlığın ’Afetler ve Dayanıklılık Ayı’ kapsamında okulda başarılı bir tatbikat gerçekleştirdiklerini aktaran Okul Müdürü Bünyamin Akbulut, "Öğrencilerimiz panik yapmadan sınıflarda ve atölyelerde ‘çök-kapan-tutun’ hareketini uyguladı, ardından düzenli şekilde okul bahçesine çıktı. Yangın tatbikatı ile de ilk müdahale konusunda bilgi edindiler. Desteklerinden dolayı Kozan Belediyesi itfaiyesine ve arama kurtarma ekiplerine teşekkür ediyoruz" dedi.