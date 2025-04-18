Adana’nın Kozan ilçesindeki Halit Dağlı İlköğretim Okulu öğrencileri, ailelerini kan bağışına ikna ederek anlamlı bir projeye imza attı.

Kozan ilçesinde Halit Dağlı İlköğretim Okulu yönetiminin koordinesinde öğrenciler, başka hayatlara umut olmak için 5 kan bağışçısı bulmak için kolları sıvadı. Öğrenciler anne ve babalarının yanı sıra birçok kişiyi bağışçı olarak okula getirdi. Okul koridorlarında bağış formlarını dolduran veliler, tiyatro salonuna kurulan merkezde kan verdi. Örnek çalışma ile Türk Kızılay’a bir günde 200 ünite kan bağışı yapıldı. Kan bağışında bulunan veliler, çocuklarına ve başka hayatlara dokundukları için çok mutlu olduklarını ifade ettiler.

Kızının talebi üzerine bağış için geldiğini belirten Tevfik Yücel, örnek olan evlatları ile gurur duyduklarını söyledi. Okul Müdürü Seyban Karaköse ise her öğrencinin 5 bağışçı ile kampanyaya destek verdiğini aktararak, öğrencilerin ilerleyen günlerde madalya ve kupa ile ödüllendirileceğini dile getirdi.