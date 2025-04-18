Bolu’nun Mudurnu ilçesinde yaklaşık 7 asırdır devam eden ahilik geleneği esnaf duası bu hafta ilkokul öğrencilerinin de katılımıyla gerçekleşti.

Mudurnu ilçesinde yaşatılan ahilik geleneğinde esnaf; hayırlı, bereketli kazanç ve sağlık için 7 asırdır dua ediyor. Geleneğe göre, ayakta çalışan esnafın oturarak, oturarak çalışanların ise ayakta yaptığı duaya ilçe sakinleri ve yerli turistler de eşlik etti. Ayrıca Bolu’dan gelen Canip Baysal İlkokulu ile Dumlupınar İlköğretim Okulu öğretmen ve öğrencileri de asırlardır süren ahilik geleneğine katılarak yerinde öğrenme fırsatı buldular. İlkokul öğrencileri Mudurnu’da süren bu geleneği yaşamanın mutluluğunu yaşadı. Cuma namazı öncesinde okunan geleneksel esnaf duası sonrasında esnaf, vatandaş ve öğrencilere pilav ikram edildi.