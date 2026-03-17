Bolu'da 'icbar suretiyle irtikap' suçundan tutuklu bulunan ve görevinden uzaklaştırılan Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan hakkında yürütülen 'tehdit ve şantaj' soruşturmasında iddianame kabul edildi. Kendisine şantaj yapıldığı gerekçesiyle şikayetçi olan Özcan, bir kadın belediye çalışanına şantaj yaptığı iddiasıyla aynı dosyada sanık konumuna düştü. Özcan'ın 3 yıla kadar hapsi isteniyor.

Olay, geçtiğimiz şubat ayında Başkan Tanju Özcan'ın, Mehmet Eren Akgüney hakkında kendisine şantaj yaptığı iddiasıyla savcılığa suç duyurusunda bulunmasıyla başladı. Soruşturma kapsamında 28 Şubat'ta Akgüney gözaltına alınıp tutuklanırken, aynı gün Başkan Özcan da farklı bir dosya olan 'icbar suretiyle irtikap' soruşturması kapsamında tutuklanarak Sincan Cezaevi'ne gönderildi ve İçişleri Bakanlığı tarafından görevinden uzaklaştırıldı.

20 milyon TL, otomobil ve oto yıkama tesisi istediler

Bolu 6'ncı Asliye Ceza Mahkemesi tarafından 13 sayfalık iddianame kabul edildi. İddiaya göre, Başkan Özcan'ın belediye personeli Öznur Ç.'ye gönderdiği cinsel içerikli mesajlar, kadının eski sevgilisi Mehmet Eren Akgüney'in eline geçti. Bu mesajları koz olarak kullanan Akgüney'in, Özcan'dan şantaj yoluyla 20 milyon lira nakit para, lüks otomobil ve oto yıkama tesisi talep ettiği, istediklerinin verilmemesi halinde ise mesajları basına sızdırmakla tehdit ettiği öne sürüldü. Boluspor Kulüp Başkanı Erdal Bayrak ve CHP'li Bolu Belediye Meclis Üyesi Hüseyin Ekrem Serin de şantaj pazarlığına aracılık ettikleri gerekçesiyle dosyaya dahil edildi.

Mağdur sıfatıyla ifade veren çalışan davanın seyrini değiştirdi

Soruşturma kapsamında 'mağdur' sıfatıyla ifade veren belediye çalışanı Öznur Ç.'nin beyanları ise Özcan'ı aynı dosyada sanık konumuna getirdi. Öznur Ç., Özcan'ın makam odasında kendisine, 'kürtaj yaptırdığına' dair belediye çağrı merkezine gelen bir ihbar ses kaydını dinlettiğini iddia etti. İddianamede, Özcan'ın çalışana yönelik, 'Bu ses kaydını Eren duyarsa ne olur, ben seni koruyacağım, senden hoşlanıyorum, benimle görüşeceksin' şeklinde ifadeler kullanarak baskı kurduğu öne sürüldü.

Savcılık ifadesinde kendisine yönelik şantaj iddialarını yineleyen Özcan, Öznur Ç.'ye şantaj yaptığı ve aralarında ilişki olduğu iddialarını ise reddetti. Ancak savcılık, Özcan'ın makam odasındaki sözlerini 'şantaj' suçu kapsamında değerlendirdi.

İstenen cezalar belli oldu

Kabul edilen iddianame kapsamında şüpheliler hakkında istenen cezalar da netleşti. Tanju Özcan'ın belediye çalışanı Öznur Ç.'ye yönelik eylemleri nedeniyle 'şantaj' suçundan 3 yıla kadar hapsi ve 5 bin gün adli para cezası istenirken; Mehmet Eren Akgüney'in Özcan'a yönelik 'şantaj', eski sevgilisi Öznur Ç.'ye yönelik ise 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' ve 'tehdit' suçlarından toplam 12 yıla kadar hapsi talep edildi.

Erdal Bayrak ve Hüseyin Ekrem Serin hakkında ise şantaj olayına 'müşterek fail' olarak doğrudan iştirak ettikleri gerekçesiyle 3'er yıla kadar hapis cezası istendi.