Samsun Kazım Karabekir İmam Hatip Ortaokulu Rehberlik Servisi tarafından hazırlanan "Adım Adım Hedefime Projesi" kapsamında, başarılı öğrenciler sınavla öğrenci alan liseleri yerinde görerek hem bilgi aldı hem de motivasyon kazandı.

Milli Eğitim Bakanlığı Din Öğretimi Genel Müdürlüğü’nün HEDEF 2025 LGS Projesi doğrultusunda gerçekleştirilen gezide, öğrenciler Aziz Atik Fen Lisesi, Garip Zeycan Fen Lisesi, Samsun Sosyal Bilimler Lisesi ve Özel Göktürk Havacılık Lisesi’ni ziyaret etti. Gezi boyunca öğrenciler okul idarecileri, rehber öğretmenler ve danışman öğrencilerden bilgi alarak lise ortamını tanıdı. Ayrıca yapılan proje çalışmaları ve eğitim olanakları hakkında ayrıntılı sunumlar yapıldı.

Öğrenciler, özellikle sınavla öğrenci alan okullardaki atmosferi yerinde gözlemleme fırsatı bularak hedefledikleri liselere dair daha somut fikirler edindi. Rehber Öğretmen Ruşen Yıldırım, gezinin öğrencilerin sınav motivasyonunu artırmak ve hedeflerini netleştirmek adına büyük katkı sunduğunu belirtti.

Geziye katılan öğrencilerden Miraç Aslan Özdemir, "Bu gezi sayesinde daha çok çalışmam gerektiğini anladım" derken, Eymen Efe Dündar, "Bu liselerde okumayı çok istiyorum. Hedefim artık daha net" ifadelerini kullandı. Mehmet Akif Torun ise "Aklımdaki tüm soru işaretleri giderildi" dedi.

Rehberlik ve Psikolojik Danışman Ruşen Yıldırım, gezinin sonunda öğrencilere katkı sağlayan okul yönetimlerine, öğretmenlere, danışman öğrencilere ve ulaşımı sağlayan görevlilere teşekkür etti. Program, şehir turu ile sona erdi.