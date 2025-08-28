Trabzon’un Of ilçesinde önceki gün denizde boğularak hayatını kaybeden 14 yaşındaki Sultan Hamit Hacımustafaoğlu bugün ilçenin Güresen mahallesinde son yolculuğuna uğurlandı.

Güresen Köyü Merkez Camii’nde öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazına Trabzon Valisi Aziz Yıldırım, Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Bahittin Murat Yakın, Hacımustafaoğlu ailesi, yakınları ve çok sayıda vatandaş katılım sağladı.

Başkan Genç, merhum Sultan Hamit Hacımustafaoğlu’nun acılı babası Trabzon Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı personeli Kubilay Hacımustafaoğlu başta olmak üzere tüm aile fertlerine ve yakınlarına taziyelerini ileterek sabır ve metanet diledi. Cenaze merasiminin ardından Sultan Hamit Hacımustafaoğlu dualar eşliğinde aynı mahalledeki aile kabristanlığında toprağa verildi.