Polisler, Şanlıurfa’nın Ceylanpınar ilçesinde geçtiğimiz gün koşarak çıktığı yolda otomobilin çarpması sonucu yaralanan Bahoz Ali İlhan’ı ziyaret etti.

Cumartesi günü Şanlıurfa’nın Ceylanpınar ilçesinde yaşanan olayda 3 yaşındaki Bahoz Ali İlhan, anne ve babasının üzerinde olduğu motosiklete binmek istemeyerek yola koşmuştu. Ara sokaktan Viranşehir Caddesine çıkan çocuğa, otomobil çarpmış, yaralanan çocuk hastanedeki tedavisinin ardından taburcu edilmişti.

Kazanın ardından harekete geçen trafik polisleri ve toplum destekli polis ekipleri, minik Bahoz’u Ulu Cami Mahallesindeki evinde ziyaret etti. Geçmiş olsun dileklerini ileten polisler, Bahoz’a kazayı unutturmak ve ona moral vermek amacıyla bir de oyuncak araba hediye etti.