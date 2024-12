Karabük’te özel eğitimli çocuklar kış kampı etkinliğinde hem karın keyfini çıkardı hem de doyasıya eğlendi.

Safranbolu Yardımlaşma Dayanışma Offroad Kulübü (YARDOFF) Şafak Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezindeki özel çocuklar için kış kampı etkinliği hazırladı. Okullarından arazi araçlarıyla alınan öğrenciler Beştepeler Mesire Alanına götürüldü. Burada beyaz örtüyle kaplanan doğanın eşsiz güzellikleri arasında kartopu oynayıp şarkılar söyleyen çocuklar, unutulmaz anlar yaşadı.

YARDOFF Başkanı Mehmet Tunç, "Özel çocuklarımızın yüzündeki gülümseme bizim için her şeyden daha değerli. Onlarla geçirdiğimiz her an, bizim için büyük bir mutluluk. Onların neşesi, bizim en büyük ödülümüzdür" dedi.