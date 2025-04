Elektrik dağıtım şirketi OEDAŞ’ın sokak hayvanları ve göçmen kuşlara yönelik olarak yürüttüğü Can Dostlar sosyal sorumluluk projesi ABD merkezli uluslararası ödül programı olan Communitas Awards’ta ödüle layık görüldü. ‘Şirket Sponsorluğunda Gönüllü Proje’ kategorisinde ödül alan Can Dostlar’ın saha çalışanlarının önerisiyle hayata geçirildikten sonra hem kurum içinde hem de farklı kurum ve kuruluşlar tarafından sahiplenildiğini söyleyen OEDAŞ Direktörü Muzaffer Yalçın, "Can Dostlar, dünyayı paylaştığımız canlılara karşı gösterilen duyarlılığın, sürdürülebilir bir sosyal sorumluluk projesine dönüşebileceğini gösteriyor." dedi. Bu ödül aynı zamanda, projenin hayata geçtiği 2021 yılından bu yana kazandığı beşinci ödül oldu.

Afyonkarahisar, Bilecik, Eskişehir, Kütahya ve Uşak’ta elektrik dağıtım hizmeti sağlayan Osmangazi Elektrik Dağıtım AŞ (OEDAŞ) tarafından 2021 yılında hayata geçirilen Can Dostlar sosyal sorumluluk projesi, bu yıl ilk, toplamda ise beşinci ödüle kez ödüle layık görüldü. Proje, ABD merkezli uluslararası ödül programı olan Communitas Awards’ta ‘Şirket Sponsorluğunda Gönüllü Proje’ kategorisinde ödül aldı. Program; kurumsal sosyal sorumluluk, sürdürülebilirlik ve toplumsal gönüllülük alanlarında fark oluşturan kuruluşları ve bireyleri ödüllendiriyor.

Muzaffer Yalçın: "Canlılara gösterilen duyarlılık sürdürülebilir bir projeye dönüştü"

Proje ve ödül hakkında bilgi veren OEDAŞ Direktörü Muzaffer Yalçın, "Can Dostlar, dünyayı paylaştığımız canlılara karşı gösterilen duyarlılığın, sürdürülebilir bir sosyal sorumluluk projesine dönüşmesinin en anlamlı örneklerinden birini oluşturuyor. Sokak hayvanlarının ardından göçmen kuşlara yönelik çalışmalarımızı da bu projenin bir parçası haline getirerek kapsamı genişleyen ve gelişen bir model ortaya koyduk. Saha çalışanlarımızın gözlemleriyle başlayan bu yolculuğun önce kurum içinde, sonrasında yerel yönetimler, sivil toplum kuruluşları ve bölge halkı tarafından benimsenmesi sayesinde etki alanımızı giderek genişlettik. Aldığımız ödüller de projenin başarısını ve faydasını tescilliyor. Can Dostlar ve tüm kurumsal sosyal sorumluluk projelerimizde sorumluluk üstlenen çalışma arkadaşlarıma ve paydaşlarımıza teşekkür ediyorum." dedi.

Üçü uluslararası beş ödül

OEDAŞ, Can Dostlar ile biri yerel, biri ulusal, üçü de uluslararası olmak üzere toplam beş ödül kazandı. Proje ilk olarak 2021 yılında Eskişehir Odunpazarı Kent Konseyi tarafından Hayvan Dostu Şirket plaketine layık görüldü. 2023’te Best Business Awards’ta Kurumsal Sosyal Sorumluluk kategorisinde En İyi İşletme ödülünün sahibi oldu. Aynı yıl Stevie International Business Awards’ta Avrupa’da Yılın Kurumsal Sosyal Sorumluluk Programı kategorisinde altın ödül kazandı. Geçen yıl ise Özel Sektör Gönüllüleri Derneği tarafından düzenlenen 17. Gönülden Ödüller’de Can Dostlar kategorisinde ödül aldı. Communitas Awards da projenin beşinci ödülü olarak kayıtlara geçti.