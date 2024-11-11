Odunpazarı Belediyesi, ilçede imara aykırı yapılaşmaya karşı yürüttüğü kararlı mücadelesine hız kesmeden devam ediyor. Son olarak, Gümele Mahallesi’nde bulunan SS Gümele Gayrimenkul İşletme Kooperatifi’ne ait izinsiz yapılar için de yıkım kararı alındı. Eskişehir Valiliği İl Tarım ve Orman Müdürlüğü’nün belirttiği doğrultuda, Eskişehir İl Toprak Koruma Kurulu’nun aldığı karar gereği kaçak yapıların yıkımı yapılacak.

Belediye yetkilileri, 15621 ada 1-2 parselde yer alan bu yapılar için yasal sürecin tamamlandığını ve yapı sahiplerinin gerekli önlemleri almaması üzerine yıkım kararı alındığını belirtti. 5403 sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu’nun 21. maddesi uyarınca alınan kararla; 15621 ada 1 parselde başlamak üzere sırasıyla yıkım işlemi 19 Kasım 2024 Salı günü saat 10.00’da Odunpazarı Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilecek.

Yıkım öncesinde, yapı sahiplerinden taşınmazlardaki eşyalarını ve malzemelerini tahliye etmeleri talep edildi. Eşyaların belirtilen süre içinde çıkarılmaması durumunda, ilgili eşyalar yasal yetkililerce yediemin depolarına kaldırılacak. Yıkım esnasında oluşabilecek her türlü maddi ve manevi zarardan yapı sahipleri sorumlu tutulacak.

Odunpazarı Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, “İlçemizdeki tarım alanlarının korunması, çevre kirliliğinin önlenmesi ve sağlıklı bir yaşam alanı oluşturulması amacıyla izinsiz yapılaşmalara karşı sıfır tolerans politikamızı kararlılıkla sürdüreceğiz. Bütün vatandaşlarımızı yasalara uygun hareket etmeye ve çevreye duyarlı bir şekilde yapılaşmaya davet ediyoruz” denildi.