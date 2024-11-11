Muğla’nın Köyceğiz ilçesinde ’Geleceğe Nefes, İnsanlığa Nefes’ sloganıyla fidan dikimi etkinliği yapılırken, bin 111 fidan toprakla buluştu.

11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü etkinlikleri kapsamında bu yıl ’Geleceğe Nefes, İnsanlığa Nefes’ sloganıyla fıstık çamı, kara selvi ve kızılçam fidanları dikildi. Köyceğiz’de ağaçlandırma seferberliği çerçevesinde düzenlenen fidan dikim etkinliği Yeşilköy Mahallesi inişdibi mevkiinde gerçekleşti. Tüm ülkede eş zamanlı olarak gerçekleştirilen etkinlikler, sabah saat 10.30’da başladı ve saat 11.11’de katılımcıların ilk fidanları dikmesiyle devam etti.

Kapsamlı ağaçlandırma etkinliği ile Köyceğiz’in yeşil alanları daha da artarken, Köyceğiz Kaymakamı Mustafa Maslak törende yaptığı konuşmada, “Geleceğe nefes, insanlığa nefes olması amacıyla fidanları toprakla buluşturduk. Köyceğiz’de yıl içinde yanan yerler başta olmak üzere fidan dikim çalışmaları devam ediyor. Fidan dikim çalışmalarının hayırlı olmasını dilerim. Fidan dikim törenine katılan tüm katılımcılara teşekkür ederim" dedi.

Köyceğiz Yeşilköy Mahallesi İnişdibi Mevkii’nde düzenlenen fidan dikim törenine Köyceğiz Kaymakamı Mustafa Maslak, Köyceğiz Belediye Başkanı Ali Erdoğan, protokol üyeleri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.