Odunpazarı Belediyesi, özel gereksinimli bireyler için gerçekleştirdiği etkinlikleri Yenikent Mahallesi Seramik Park’ta bulunan Engelsiz Kültür ve Sanat Merkezi’nde sürdürüyor. Özel gereksinimli bireylerin bir araya gelerek sosyalleşmesi, iletişim kurabilmesi, fiziksel gelişimlerinin sağlanması, bireysel becerilerini ve özgüvenlerini geliştirmesi için çalışmalar yapan Engelsiz Kültür ve Sanat Merkezi, özel gereksinimli çocukların annelerine yönelik atölye çalışmaları başlattı. Psikolojik danışman eşliğinde yürütülen bu programda anneler; aile, ebeveynlik ve çocuk gelişimi üzerine deneyimlerini paylaşarak birbirlerine destek oluyorlar.

Atölye boyunca anneler, duygu ve düşüncelerini taşlara yansıtarak iç dünyalarında küçük bir yolculuğa çıkıyorlar. Etkinlik, hem kendilerini ifade etmelerine hem de diğer katılımcılarla güçlü bir bağ kurmalarına imkân tanıyor.

Bu çalışmalar, annelerin hem bireysel gelişimlerine katkı sağlamakta hem de aile içi iletişimi güçlendirmektedir. Odunpazarı Belediyesi’nin bu tür programları, toplumda farkındalık oluşturmak ve dayanışmayı artırmak adına önemli bir adım olarak öne çıkıyor. Atölyeye katılan anneler, kendilerine verdiği destek için Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt’a teşekkür etti.