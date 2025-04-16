Muğla Büyükşehir Belediyesi, Menteşe Belediyesi ve Fransız Enstitüsü Türkiye iş birliğinde düzenlenecek Frankofon Film Festivali, sinemaseverleri Fransız sinemasının ödüllü yapımlarıyla buluşturuyor.

Menteşe Belediyesi Zeybek Sineması, Ahmet Zeybek Kültür ve Sanat Merkezi’nde 19-27 Nisan tarihleri arasında gerçekleşecek festival kapsamında, uluslararası festivallerde ödül kazanmış beş film, Türkçe altyazılı olarak gösterilecek.

Ücretsiz olarak düzenlenen festival, animasyon ve gerçekliğin iç içe geçtiği bir aile hikayesi olan ‘Nina et le secret du hérisson’ filminin 19 Nisan Cumartesi saat 14.30’da gösterimi ile başlayacak.

Film, 23 Nisan Çarşamba saat 20.00 ile 26 Nisan Cumartesi saat 14.30’da tekrar gösterimde olacak. Festivalin programı şu şekilde:

‘La Voie royale’ 19 Nisan Cumartesi saat 20.00 - 24 Nisan Perşembe saat 20.00

Kırsal bir bölgede büyüyen genç Sophie, prestijli bir mühendislik okuluna girme hayaliyle zorlu bir hazırlık sürecine başlar. Sınıfsal farklar ve kişisel mücadelelerle örülü bu film, azmin ve özgüvenin önemine vurgu yapıyor.

‘La Fille de son pere’ 20 Nisan Pazar saat 20.00 - 25 Nisan Cuma saat 20.00

Hiç tanımadığı babasıyla bir anda hayatı kesişen genç bir kadının, geçmişin izlerini sürerek kimliğini bulma serüveni. Duygusal derinliğiyle öne çıkan film, aile bağlarını ve kişisel keşfi ele alıyor.

‘Toni en famille’ 21 Nisan Pazartesi saat 20.00 - 26 Nisan Cumartesi saat 20.00

Beş çocuk annesi Toni, bir zamanlar parlayan şarkıcılık kariyerini yeniden canlandırmak ister. Hem anne hem kadın olarak kimliğini ararken, hayatının kontrolünü ele almaya çalışır. Mizah ve duygusallığı harmanlayan sıcak bir aile hikayesi.

‘César et Rosalie’ 22 Nisan Salı saat 20.00 - 27 Nisan Pazar saat 20.00

Bir aşk üçgeni etrafında gelişen ilişkileri çarpıcı bir şekilde ele alan bu klasik hikayede, Rosalie’nin geçmişiyle yüzleşmesi ve duygusal gelgitleri anlatılıyor.