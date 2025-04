Mardin’de Turizm Haftası çeşitli etkinlikler kutlandı. İl Turizm Müdürü Ayhan Gök, 2024 yılında toplam 515 bin 712 tekil turistin konakladığını belirterek, "Şehrimizde turizm talebini 2025 yılı itibariyle bakanlığımızdan belgeli 107 otel toplam 7bin 325 yatak kapasitesiyle karşılamaktadır. bin 211 yatak kapasiteli 12 tesis ise yatırım belgesi almış ve inşaat halindedir" dedi.

Mardin Vali Yardımcısı Hasan Kurt, 49’uncu Turizm Haftası etkinlikleri kapsamında düzenlenen programda yaptığı konuşmada, Mardin’in, tarihi ve kültürel mirasıyla her geçen gün büyüyen turizm sektörünün önemli merkezlerinden biri olmaya devam ettiğini belirtti. Kurt, derin bir medeniyet mozaiğine ev sahipliği yapan, tarihin, kültürün, medeniyetin kesişim noktası Mardin’in farklı kültür ve medeniyetin izlerini taşıyan Mezopotamya’nın bereketli toprakları, ezanların çanlarla kardeşçe ve birlikte yankılandığı bir medeniyeti oluşturmakta olduğunu kaydetti.

Kadim medeniyetin yüzyıllardır farklı din, dil, ırk ve kökeni içerisinde barındırmakta olduğunu ifade eden Kurt, "Mardin ’inimizin her ilçesinde ve köyünde kardeşçe yaşayan farklı dine, dile mensup vatandaşlarımız şehrimizin kültürel zenginliğini gözler önüne sermektedir. Bunların yanı sıra UNESCO dünya mirası geçici listesinde yer alan birçok kültürel mirasımız bu topraklarda yer almaktadır. Her geçen gün gelişmeye devam eden ve gelişimi sayesinde de daha çok merak uyandıran Mardin’imizin turizm potansiyelini, şehrimize gelen ve her gün artan misafirlerimizin memnuniyetlerinden görülebilmekte. Yerli turistlerin yanı sıra yabancı turistlerin ilgisini artırmak için uluslararası tanıtım çalışmalarına ağırlık verdik" dedi.

Mardin İl Turizm Müdürü Ayhan Gök ise, bundan 49 yıl önce sadece Mardin’de değil, ülkede turizm deneysel bir sektör konumunda olduğuna değindi. Bugün ise turizmde dünyanın en çok ziyaret edilen ilk 5 ülkesinden biri konumunda olunduğunu aktaran Gök, "Türkiye, sahip olduğu doğal ve kültürel güzellikleri, ulaşım ve erişim kolaylıkları, hizmet kalitesi gibi birçok unsurla tüm dünyada turizm destinasyonu olarak markalaşmış durumda. Nitekim, 2024 yılında 1.4 milyar insanın katıldığı turizm hareketliliğinde 61 milyon ziyaretçi ve yaklaşık 61 milyar dolarlık gelirle ülke rekorlarımızı her iki alanda da geliştirdik" diye konuştu.

Mardin’de ise 2000’li yılların başında başlayan turizm hareketi bugün itibariyle şehrin taşıma kapasitesini dahi zorlar derecede gelişmiş durumda olduğu görüşünde bulunan Gök, "Mardin, artık Türkiye’nin her bölgesinden ziyaretçiler için mutlaka görülmesi gereken yerlerin başında geliyor. Bunun sonucunda, 2024 yılında toplam 515 bin 712 tekil turistin konakladığı ilimiz, konaklama rakamlarının ölçülmeye başlandığı tarih itibariyle kendi rekorunu kırmıştır. Gecelemelerle yaklaşık 900 bine denk gelen ve günübirlikçilerle 2 milyonun üzerinde olan bu rakamlar ilimizin potansiyelini gözler önüne sermektedir. Şehrimizde turizm talebini 2025 yılı itibariyle bakanlığımızdan belgeli 107 otel toplam 7 bin 325 yatak kapasitesiyle karşılamaktadır. Bin 211 yatak kapasiteli 12 tesis ise yatırım belgesi almış ve inşaat halindedir" ifadelerinde bulundu.