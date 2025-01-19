Balıkesir’in Bandırma ilçesinde ocak ayının ortasında güneşli havayı gören vatandaşlar sahile akın etti.

Bandırma’da sabah saatlerinde etkili olan sis, dağılarak yerini güneşli bir havaya bıraktı. Güzel havayı fırsat bilen Bandırmalılar, soluğu sahil bandında aldı.

Meteoroloji verilerine göre hava sıcaklığının 8 derece olduğu ilçede kimi vatandaşlar sahilde yürüyüş yaparken, kimileri balık tuttu. Kafelerde çay ve kahve içen vatandaşlar güneşin tadını çıkarırken, özellikle öğle saatlerinden itibaren sahil bandında yoğunluk yaşandı. Yarıyıl tatiline giren çocuklar da aileleri ile birlikte gezintiye çıktı. Çocuklar park alanlarında neşeyle oynarken, aileler sahil boyunca yürüyüş gerçekleştirdi.