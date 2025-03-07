Kastamonu-Çankırı sınırında bulunan Ilgaz 15 Temmuz Tüneli’nin Kastamonu istikameti bakım çalışmaları sebebiyle 10 Mart Pazartesi günü 08.00-17.00 saatleri arasında ulaşıma kapatılacak. Tünelin kapalı olduğu süre boyunca ulaşım Ilgaz Dağı yolundan sağlanacak.

Karayolları Bölge Müdürlüğü tarafından Kastamonu-Çankırı sınırında bulunan Ilgaz 15 Temmuz Tüneli’nin Kastamonu istikametinde bakım çalışması yapılacak. Bakım çalışmaları sebebiyle 10 Mart Pazartesi günü 08.00-17.00 saatleri arasında tünelin Kastamonu istikametindeki tüp ulaşıma kapatılacak. Tünelin kapalı olduğu süre boyunca ulaşım Ilgaz Dağı yolundan sağlanacak.

Konuyla ilgili yapılan yazılı açıklamada "Ilgaz 15 Temmuz İstiklal Tüneli’nde program değişikliği sebebiyle bakım ve onarım çalışmaları yapılması 10 Mart 2025 Pazartesi gününe ertelenmiş olup; tünelin Çankırı-Kastamonu istikametindeki sol tüpü 10 Mart 2025 Pazartesi günü 08:00-17:00 saatleri arasında trafiğe kapatılacaktır. Ulaşım, belirtilen tarih ve saatler arasında Ilgaz Dağı yolu üzerinden sağlanacaktır. Yolu kullanacak sürücülerin belirtilen tarih ve saatlerde yukarıda belirtilen güzergâhı veya diğer alternatif güzergahları kullanmaları, dikkatli seyretmeleri, trafik işaretlerine ve işaretçilerine uymaları gerekmektedir" ifadelerine yer verildi.