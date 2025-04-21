İYİ Parti'den istifa ederek bağımsız kalan Bursa'nın iki ilçe belediye başkanının bağımsızlıkları kısa sürdü. AK Parti'ye katılan Karacabey ve Yenişehir belediye başkanlarına parti rozeti Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan tarafından MKYK toplantısında takıldı. İYİ Parti’nin Bursa’daki belediye başkanlığı varlığı sona erdi.BURSA (İGFA) - 31 Mart 2024 yerel seçimlerinde İYİ Parti’den seçilen Karacabey Belediye Başkanı Fatih Karabatı ile Yenişehir Belediye Başkanı Ercan Özel’in istifaları, Bursa siyasetinde büyük yankı uyandırmıştı.

Bursa’nın Karacabey Belediye Başkanı Fatih Karabatı ve Yenişehir Belediye Başkanı Ercan Özel, İYİ Parti’den istifa ederek AK Parti’ye geçti.

Resmi katılım, AK Parti Genel Merkezi’nde düzenlenen Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) toplantısında gerçekleşti. Partiye katılan başkanlar Karabatı ve Özel'e rozetleri Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından takıldı. O an'a ilişkin fotoğraflar AK Parti'nin kurumsal sosyal medya hesabından paylaşıldı.

https://twitter.com/Akparti/status/1914344769209106495

Cumhurbaşkanı Erdoğan, partiye katılan belediye başkanlarını tebrik ederek, AK Parti’nin millete hizmet yolunda kararlılıkla ilerlediğini vurguladı.

Karabatı ve Özel'in AK Parti’ye geçişleriyle birlikte, İYİ Parti’nin Bursa’daki belediye başkanlığı varlığı sona erdi.

Hatırlanacağı gibi istifalarını açıklayarak bağımsız kalan Karacabey Belediye Başkanı Fatih Karabatı, “daha özgür ve kapsayıcı bir anlayışla hizmet” gerekçesini öne sürmüş, Yenişehir Belediye Başkanı Özgür Özel ise parti içindeki belirsizlikleri işaret etmişti.