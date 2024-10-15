Edebiyat dünyasının önemli isimlerinden Nurullah Genç, Battalgazi’de gençlerle buluştu. "Genç Fikirler, Büyük Adımlar" söyleşi programına Battalgazi Belediye Başkanı Bayram Taşkın ve çok sayıda genç katıldı.

Battalgazi Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü tarafından düzenlenen “Genç Fikirler, Büyük Adımlar” söyleşi programının ikinci konuğu, edebiyat dünyasının önemli isimlerinden Nurullah Genç oldu. Genç, Battalgazi Belediyesi Konferans Salonu’nda gerçekleştirilen etkinlikte gençlerle bir araya gelerek, edebiyat ve hayat tecrübelerini paylaştı. Etkinlik, gençlerin yoğun ilgisi ve Battalgazi Belediye Başkanı Bayram Taşkın’ın katılımıyla gerçekleşti.

Söyleşi öncesinde kısa bir konuşma yapan Battalgazi Belediye Başkanı Bayram Taşkın, gençlerin fikirlerinin önemine vurgu yaptı. Taşkın, “Gençlerimiz bizim en büyük değerimiz. Onların enerjisi ve fikirleri, Battalgazi’nin gelişimine katkı sağlayacak en büyük güçlerden biridir. Biz de Battalgazi Belediyesi olarak gençlerimizi her zaman destekleyeceğiz ve onların büyük adımlar atabilmesi için gerekli tüm imkânları sağlayacağız.” dedi. Bu tür programlarla gençlerin hem kişisel hem de entelektüel gelişimlerine katkı sunmaya devam edeceklerini belirtti.

Nurullah Genç, söyleşide gençlere büyük düşünmeleri ve cesur adımlar atmaları gerektiğini vurguladı. Hayat tecrübeleri ve edebi kariyerinden örnekler paylaşan Genç, özellikle gençlerin kendi potansiyellerini keşfetmeleri gerektiğini belirterek, “Başarı, düşünce dünyanızda başlar. Kaleminizi ve düşüncelerinizi cesurca kullanmalısınız” dedi.

Gençlerin ilgiyle dinlediği söyleşi, interaktif bir şekilde devam etti ve gençler sorularıyla programa renk kattı.

Program, samimi bir atmosferde sona erdi ve katılımcılar memnuniyetlerini dile getirdi. “Genç Fikirler, Büyük Adımlar” programı, gençlere ilham vermeye ve onların fikirlerini geliştirmeye yönelik etkinliklerle devam edecek.