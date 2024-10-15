Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan’ın himayesindeki ‘Sıfır Atık’ projelerine ülke çapında en fazla katkı sunan yerel yönetimlerin başında gelen Yeşilyurt Belediyesi, çevre bilincini arttırmak ve geri dönüşüm kültürünü yaygınlaştırmak amacıyla ilkokul, ortaokul ve liselerde ‘Atık Pil Toplama’ yarışması düzenleyecek. 15 Ekim 2024 ile 30 Nisan 2025 tarihleri arasında gerçekleşecek olan yarışma ile atık piller, çevreye zarar vermeden geri dönüşüme kazandırılmış olacak.

‘Çevre ve Doğa Dostu’ bir hizmet anlayışıyla gelecek nesillere sağlıklı ve güzel bir dünya emanet etmek için farkındalık oluşturacak etkinliklerine ara vermeden devam eden Yeşilyurt Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü, bünyesinde tehlikeli maddeler barındıran atık pillerin düzenli şekilde toplanarak insan sağlığına ve çevreye vereceği zararın önlenmesi için önemli bir projenin altına imza atacak.

Yeşilyurt İlçesindeki okullarda düzenlediği ‘Sıfır Atık ve İklim Değişikliği Farkındalık Eğitimleri’ ile insan ve toplum sağlığını ilgilendiren geri dönüşüm/ atıkların toplanması/ bertaraf edilmesi üzerine etkili bir çalışma yürüten Yeşilyurt Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü, atık pilleri kaynağından ayrı toplayarak çevreye zarar vermeden bertaraf etmek ve öğrencilere çevre bilincini aşılamak için ilçedeki tüm okullarda atık pil toplama yarışması düzenleyecek. 15 Ekim 2024 ile 30 Nisan 2025 tarihleri arasında ilkokul, ortaokul ve lise düzeyinde gerçekleştirilecek olan yarışmaya katılacak olan okullar, topladıkları atık pil miktarına göre spor ekipmanlarıyla ödüllendirilecek. Yarışmada; okullara her 50 kg. atık pil için (Voleybol, Futbol ve Basketbol) top seti hediye edilecek.

“Sıfır Atık Projelerimizi Yeni Etkinliklerle Geliştiriyoruz”

Yarışma ile ilgili açıklamalarda bulunan Yeşilyurt Belediye Başkanı Prof. Dr. İlhan Geçit, ülke çapında ‘Sıfır Atık’ projelerine ne fazla destek sunan yerel bir yönetim olarak öğrencilere çevre bilincinin aşılanması ve ilerleyen yıllarda daha temiz, yaşanabilir bir çevreye kavuşmak amacıyla hayata geçirdikleri hizmetlere bir yenisini daha eklediklerini söyledi.

Yeşilyurt İlçesindeki ilkokul, ortaokul ve lise düzeyindeki tüm eğitim kurumları kapsayan ‘Atık Pil Toplama’ yarışması ile toplumda farkındalık oluşturulan ‘Sıfır Atık’ projelerindeki başarı seviyesini yükselteceklerini ifade eden Başkan Geçit, yarışmanın doğayı koruma ve öğrencilere geri dönüşüm bilincini aşılamak açısından büyük önem taşıdığı hatırlatırak, “Çevremizin ve doğamızın korunması, sağlıklı bir gelecek açısından büyük önem taşıyor. Çocuklarımızın bu bilinçle yetişmesi ve geri dönüşüm kültürünü benimsemesi için her türlü çaba ve gayreti göstermekteyiz. Okullarımızda düzenlediğimiz eğitim çalışmalarından sonra çevreye olan duyarlılığı artırmak için atık pil toplama yarışması düzenleyeceğiz. 15 Ekim 2024 ile 30 Nisan 2025 tarihleri arasında gerçekleşecek olan yarışmaya katılacak olan okullarımızdan toplanan atık piller, İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğümüz tarafından tutanak karşılığında teslim alınacaktır. İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüzle ortaklaşa düzenleyeceğimiz yarışmanın afişlerini okullarımıza gönderdik. Katılımın yüksek olmasını temenni ediyoruz. Yarışmamızın temel amacı; çocuklarımızı ve gençlerimizi çevreye duyarlı bireyler olarak yetiştirmek, onlara sorumluluk bilinci aşılamaktır. 30 Nisan 2025 tarihinde sona erecek olan yarışma sonucunda en fazla atık pil toplayan okullarımıza düzenleyeceğimiz törenle hediyelerini takdim edeceğiz” diye konuştu.