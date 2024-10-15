Yeşilova Holding, Aluminium Düsseldorf Fuarı’nda, en yeni teknolojik çözümlerini ve sürdürülebilirlik odaklı projelerini küresel alüminyum sektörüyle buluşturdu.BURSA (İGFA) - Alüminyum sektörünün en önemli global buluşmalarından biri olan fuarda, Yeşilova Holding alüminyum ekstrüzyon konusundaki uzmanlığı ve yüksek mühendislik gerektiren çözümleriyle büyük ilgi topladı. Fuarda, sürdürülebilir üretim, yenilikçi ürün geliştirme ve karbon ayak izini azaltma konusundaki çabalarını ön plana çıkaran Yeşilova, birçok küresel markanın da dikkatini çekti.

Yeşilova Holding İcra Kurulu Başkanı Yalçın Yeşilova, fuarla ilgili şunları söyledi: “Sektördeki öncü markalar ve global alıcılarla bu yıl da bir araya gelmekten mutluluk duyduk. Yüksek teknolojiye sahip ürün ve çözümlerimizi tanıtırken, sürdürülebilirlik odaklı yaklaşımlarımızı da bizleri ziyaret eden paydaşlarımız ve katılımcılarla paylaşma fırsatı yakaladık. Otomotiv, raylı sistemler ve daha birçok endüstri dalı için geliştirdiğimiz yenilikçi uygulamalarımız, fuarda büyük ilgi gördü. Dünyanın farklı noktalarından gelen şirketlerin temsilcileri ile iş birliği görüşmelerimizi derinleştirdik.”

“KÜRESEL OYUNCU OLMA YOLCULUĞUMUZ DEVAM EDİYOR”

Yalçın Yeşilova, fuarın yalnızca bir tanıtım platformu olmadığını, aynı zamanda iş birliklerini güçlendirme açısından önemli bir adım olduğunu ifade ederek, “Global oyuncu olma hedefimize bir adım daha yaklaşırken, teknolojiye, bilgiye ve sürdürülebilirliğe yaptığımız yatırımların karşılığını görmek bizi cesaretlendiriyor. 2000 kişilik dev ekibimizle, geleceğe dair umutlarımız yüksek ve bu yolda ilerlemeye devam ediyoruz” dedi.

Alüminyum sektöründeki yenilikçi çözümleri ve ileri teknoloji ürünleri ile dünya pazarında kendine sağlam bir yer edinen Yeşilova Holding, sürdürülebilirlik ve teknoloji trendlerini yakından takip ederek sektöre yön vermeye devam ediyor. Fuarındaki güçlü iş birlikleri ve aldığı olumlu geri dönüşlerle, önümüzdeki yıllarda daha büyük başarılara imza atmayı hedefliyor.