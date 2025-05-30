Türkiye Müteahhitler Birliği (TMB) Başkanı Erdal Eren, 2025 ilk çeyrekte yüzde 2 büyüyen Türkiye ekonomisine inşaat sektörünün yüzde 7,3’lük katkı sağladığını belirtti, ancak sürdürülebilirlik için engellerin kaldırılması gerektiğini vurguladı.İSTANBUL (İGFA) - Türkiye Müteahhitler Birliği (TMB) Başkanı M. Erdal Eren, TÜİK’in 2025 yılı ilk çeyrek büyüme verilerini değerlendirdi. Türkiye ekonomisinin yüzde 2 büyüdüğü çeyrekte, inşaat sektörü yüzde 7,3’lük artışla en büyük katkıyı sağladı. Eren, küresel ekonomik dalgalanmalar, artan girdi maliyetleri ve finansmana erişim zorluklarına rağmen sektörün güçlü mühendislik kapasitesi ve adaptasyon kabiliyetiyle bu başarıyı elde ettiğini ifade etti.

Son üç çeyrekte inşaat sektörünün ekonomik büyümeye itici güç olduğunu, kamu altyapı yatırımları, deprem bölgesindeki yeniden inşa çalışmaları ve kentsel dönüşüm projelerinin sektörü desteklediğini belirten Eren, düşen kredi faizlerinin konut piyasasını hareketlendirdiğini, ancak son dönemde faizlerdeki artışın ikinci çeyrekte satışları kısıtlayabileceğini söyledi.

Eren, sektörün büyüme ivmesini sürdürebilmesi için sürdürülebilir yatırım ortamı, teknik yeterliliklerin korunması ve nitelikli iş gücünün desteklenmesi gerektiğini vurguladı.

Kamuda Tasarruf ve Verimlilik Paketi dolayısıyla durdurulan projeler için müteahhitlere şartsız tasfiye hakkı tanınmasını isteyen TMB Başkanı M. Erdal Eren, finansal yükün azaltılması için Gelir ve Kurumlar Vergisi tevkifatında indirim beklediklerini Hazine ve Maliye Bakanlığı’na iletti.

İnşaat sektörünün sadece büyüme oranlarıyla değil, kalite, sürdürülebilirlik ve sosyal fayda gibi kriterlerle değerlendirilmesi gerektiğini belirten Başkan Eren, “Yurt içinde ve dışında projelerimizi bu anlayışla sürdüreceğiz. Sektörümüz, ülke kalkınmasına ve küresel altyapı gelişimine katkı sağlamaya devam edecek” dedi.