Erzincan Müftülüğü Sümbül Valide Sultan Kız Kur’an kursunda 2022 yılından bu yana Çarşamba günleri düzenlenen a?????? ???? ???????????????????? ???????????????????????????? ??????????ı??ı ??????’????-ı ??????????’?????? ??ı??ı?? ???????????? t?????????? d?????????????? devam ediyor.

Emekli İmam Hatip Muhiddin Yıldırım’ın Kur’an-ı Kerim tilavetiyle başlayan ders, bu hafta İl Müftüsü İsmail Fakirullahoğlu’nun katılımıyla gerçekleşti. İsmail Fakirullahoğlu bu haftaki dersin konusu olan “Teslimiyetin Temsilcisi Hz. İsmail (a.s)” hakkında katılımcılara bilgiler sundu.

Dersin ardından,“????¨?????? ??¸???????? ??¸?????????????? ????????????ı” ve “????¨?????? ??????ı???????? ????????????ı” münasebetiyle Sümbül Valide Sultan Kız Kur’an kursu çok amaçlı salonunda çeşitli etkinlikler düzenlendi. Kurs idarecisi tarafından hazırlanan isme özel hafızlık defterleri, Filistin temalı bileklikler ve çeşitli hediyeler, hafız öğrencilere Fakirullahoğlu tarafından takdim edildi.

Program sonunda, Fakirullahoğlu hafızlarla ve hocalarla hasbihal ederek onların sorularını dinledi ve tavsiyelerde bulundu. Yoğun ilgiyle takip edilen etkinlik, katılımcıların memnuniyetiyle sona erdi.