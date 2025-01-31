Başkent Üniversitesi Dr. Turgut Noyan Uygulama ve Araştırma Merkezi Nükleer Tıp Anabilim Dalı’ndan Doç. Dr. Neşe Torun, merkezlerinde sundukları hizmetler ve nükleer tıbbın sağlık alanındaki önemine dair açıklamalarda bulundu. Dr. Torun, "Hastanemizin kuruluşundan bu yana, nükleer tıp alanında deneyimli dört hekim ve 15 ekip arkadaşımızla hastalarımıza hizmet sunuyoruz. Nükleer tıp, radyasyonun tanı ve tedavi amaçlı kullanıldığı bir bilim dalı olup başta onkoloji olmak üzere, birçok organ ve sistem hastalıklarının tespitinde etkin bir rol oynuyor," dedi.

Dr. Torun, tanı alanında kullanılan başlıca cihazlardan Sintigrafi ve PET-BT (Pozitron Emisyon Tomografi) hakkında bilgi vererek, "PET-BT, kanser tespiti ve takibi dışında psikiyatri, nöroloji ve enfeksiyon hastalıklarında da geniş bir kullanım alanına sahip. Merkezimizde bugüne kadar 35.000’in üzerinde hastaya PET-BT hizmeti sunduk," ifadelerini kullandı.

Tiroit Hastalıklarında RAI Tedavisi ile Başarıya Ulaşılıyor

Nükleer tıp yöntemlerinin yalnızca tanı değil, aynı zamanda tedavi süreçlerinde de önemli bir yere sahip olduğunu belirten Dr. Torun, "RAI tedavisi, halk arasında atom tedavisi olarak biliniyor ve tiroit kanseri ile hipertiroidi tedavisinde yaygın olarak kullanılıyor. Merkezimizde bugüne kadar 4.000’in üzerinde tiroit kanseri ve hipertiroidi hastasını bu yöntemle tedavi ettik. Ayrıca tiroit ve boyun ultrasonu, tiroit ince aspirasyon biyopsisi gibi işlemleri de gerçekleştiriyoruz ve bu hizmetlerimizden bugüne kadar 100.000’in üzerinde hasta faydalandı," dedi.

Prostat Kanseri ve Nöroendokrin Tümörler İçin İleri Düzey Tedaviler

Başkent Üniversitesi Dr. Turgut Noyan Uygulama ve Araştırma Merkezi Nükleer Tıp Anabilim Dalı’ndan Doç. Dr. Neşe Torun, 2015 yılından bu yana özellikle hormona dirençli prostat kanserlerinin tedavisinde önemli yer tutan LU-177 PSMA ve RA-223 tedavilerinin merkezde başarıyla uygulandığını belirterek, "Türkiye’de en fazla sayıda tedavi uygulayan merkezlerden biri olarak, bugüne kadar 186 hastaya LU-177 PSMA ve RA-223 tedavilerini uyguladık," açıklamasını yaptı.

Cerrahi Süreçleri Kolaylaştıran Yenilikçi Yöntemler

Dr. Torun, nükleer tıbbın cerrahi öncesi hazırlık süreçlerindeki önemine de değinerek, "Tiroit ve paratiroit cerrahisi öncesinde hastalarımızı USG ve sintigrafi ile değerlendiriyoruz. Cerrahi bölgeyi radyoaktif madde veya kalemle işaretleyerek cerrahın doğru dokuyu kısa sürede bulmasını sağlıyor, cerrahi sürenin kısalmasına katkıda bulunuyoruz," dedi.

Nükleer tıbbın sağlık sektöründeki rolünün giderek genişlediğini vurgulayan Dr. Torun, “Nükleer tıp, tanı ve tedavi süreçlerinde giderek daha fazla önem kazanıyor. Özellikle kanser hastalıkları başta olmak üzere birçok hastalığın teşhis ve tedavisinde nükleer tıbbın çok daha büyük bir rol oynayacağına inanıyorum,” şeklinde konuştu.