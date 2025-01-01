Yeni yıla sahnede giren ünlülerle ilgili görüntüler gelmeye devam ediyor. Antalya'da sahne alan Nükhet Duru kırmızı elbesiyle göz kamaştırırken, Batum'da yeni yılı karşılayan Seda Sayan'a ise ilk çiçeği sevgilisi Çağlar Ökten'den aldı.İSTANBUL (İGFA) - Yeni yılı sahnede karşılayan ünlüler, sahne performanslarının yanı sıra kıyafetleriyle de göz kamaştırdı.

Yeni yıla Antalya Kemer’de Akra Otel’de giren Nükhet Duru, Gülşah Saraçoğlu imzalı kırmızı mini elbisesiyle adeta göz kamaştırdı.

SEDA SAYAN'A YILIN İLK ÇİÇEĞİ ÇAĞLAR ÖKTEN'DEN

Seda Sayan Batum’da yeni yıla girdi.

Seda Sayan Batum sahnesinde yeni yıla meşhur hareketiyle damga vurdu.

Aralarındaki yaş farkı sebebiyle zaman zaman eleştirilerin odağı olan meslektaşı Çağlar Ökten ile 2022 yılından bu yana evliliklerini süren çift, aşklarını doludizgin yaşamaya devam ediyor. Seda Sayan, yılın ilk saatlerinde ilk çiçeği Çağlar Ökten'den aldı.