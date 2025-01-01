İzmir Büyükşehir Belediyesi, İZELMAN AŞ'ye bağlı sosyal tesisler kalan üniversite öğrencilerini yılbaşında yalnız bırakmadı.İZMİR (İGFA) - İzmir Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden İZELMAN AŞ'nin sosyal tesislerinde kalan gençler yılbaşında unutulmaz bir gece yaşadı.

İzmir'e üniversite eğitimi için gelen öğrencilerin kendilerini yalnız hissetmemeleri için düzenlenen programda yeni yıla coşkuyla girildi. İZELMAN Genel Müdür Yardımcısı Merve Doğan Gürsel’in Buca Sosyal Tesisleri'nde konaklayan erkek öğrencilerle bir araya geldiği, Örnekköy Sosyal Tesisleri'nde kalan kız öğrencilere de tesis yöneticilerinin eşlik ettiği yılbaşı kutlama gecesinde yemekler yenildi; pastalar kesildi. Gençler hem eğlendi hem de kendilerini evlerinde hissettikleri bir yılbaşı gecesi geçirdi.

İki ayrı tesiste yılbaşı menülü akşam yemeğinin ardından kesilen pastalarla gençler yeniyıl dileklerini mumları üfleyerek dilediler. İzmir Büyükşehir Belediyesi ve İZELMAN AŞ Genel Müdürlüğü'ne teşekkür eden gençler, kendileri ve gelecek için umut dolu yarınların en büyük dilekleri olduğunu ifade etti.

AYLIK 2 BİN TL İLE KONAKLAMAYA DEVAM

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay’ın talimatıyla barınma ihtiyacı olan öğrencileri ekonomik krizin etkilerinden korumak, öğrencilere ve ailelerine ekonomik açıdan destek olmak için zam yapılmayarak geçen yılın fiyatı olan aylık 2 bin TL ile konaklayan öğrenciler sosyal açıdan da yalnız bırakılmıyor.

2024-2025 eğitim-öğretim yılı için yenilenen İZELMAN AŞ Sosyal Tesisleri Buca’da erkek, Karşıyaka Örnekköy’de ise kız öğrencileri konuk ediyor. Özel yurtların fiyatlarının aylık 20-30 bin bandında olduğunu, kahvaltı ve akşam yemeği dahil aylık 2 bin TL ile konakladıkları için okullarına devam edebildiklerini dile getiren öğrenciler, İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne teşekkür etti.