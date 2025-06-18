Erzurum Valiliği, haftasonu yapılacak olan YKS oturumlarından dolayı nüfus müdürlüklerinin 07.00-15.30 saatleri arasında açık olacağını söyledi.

Erzurum Valiliği tarafından konu ile ilgili yapılan açıklamada, "21 Haziran 2025 (Cumartesi) tarihinde yapılacak 2025 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) birinci oturumu dolayısıyla, 07.00-17.00 saatleri arasında; 22 Haziran 2025 (Pazar) tarihinde yapılacak YKS ikinci oturum dolayısıyla, 07.00-15.30 saatleri arasında, T.C. Kimlik Kartı başvurularını almak üzere Palandöken, Yakutiye, Aziziye (Ilıca), Hınıs ve Oltu İlçe Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlükleri hizmet verecektir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" denildi.