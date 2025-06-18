Bursa’da 8 katlı binanın en üst katında çıkan yangın paniğe neden oldu. Can kaybı yaşanmayan yangında daire kullanılamaz hale geldi.

Edinilen bilgiye göre, Balat Mahallesi’nde 8 katlı bir binanın en üst katındaki dairede henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler tüm daireyi sardı. Yoğun duman çevre mahallelerden de görüldü. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Bina tedbir amaçlı boşaltılırken, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken, daire kullanılamaz hale geldi. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.