Manisa’nın Kula ilçesinde Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Evrensel Hafızlar Derneği (EHAD) işbirliğinde düzenlenen gençlik kampı, Türkiye’nin farklı şehirlerinden gelen 180 hafızı bir araya getirdi. Denizli’den de genç hafızların katılımıyla 3 gün süren kampta, genç hafızlar eğitimden spora birçok farklı etkinlikte buluştu.

Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Evrensel Hafızlar Derneği (EHAD) tarafından Manisa’nın Kula ilçesinde organize edilen 20. gençlik kampı, Türkiye’nin dört bir yanından gelen hafızları bir araya getirdi. Üç gün süren ve yoğun bir programla gerçekleştirilen kampa, yaklaşık 180 hafız öğrenci katıldı. Kamp süresince hafız öğrenciler, ilk yardımdan el becerilerine, doğa yürüyüşünden okçuluğa, sıfır atık eğitiminden sokak oyunlarına kadar toplamda 18 farklı istasyonda eğitim ve etkinliklere katıldı. Kampa Denizli’den de yoğun bir katılım oldu. Farklı Kur’an kurslarından gelen 28 hafız öğrenci, EHAD Denizli Şubesi aracılığıyla kampa dahil oldu. Kafile sorumluluğunu EHAD Denizli Şube Başkanı Mehmet Tekin üstlenirken, Kasrı Arifan Kur’an Kursu Müdürü Ethem Alanka grup yardımcısı olarak görev aldı. Denizli grup liderliğini ise Salih Salman yürüttü.

EHAD Denizli Şube Başkanı Mehmet Tekin, "Evrensel Hafızlar Derneğinin 20’nci dönem gençlik kampı için Manisa Kula’dayız. Biz Denizli’den 28 öğrenci ile toplamda 180 öğrenci ile bu kamp alanına giriş yaptık. Burada çok güzel eğitimler gördük. Özellikle hayatımızın en önemli olan ilk yardımından tut çocukların eğlence oyunlarına kadar hepsini burada hocalarımız nezaretinde iştirak ettik. Buraya öğrencilerini gönderen özellikle Kasri Arifan Kuran Kursu, İmam ı Azam Kuran Kursu, proje okullarımızdan Server Gazi, Ahmet Yesevi İmam Hatip Lisesine ve Barbaşında ki hafız öğrencilerimizin yöneticilerine, velilerine teşekkür ediyoruz. Bize bu fırsatı imkânı sağlayan Evrensel Hafızlar Derneğimize teşekkür ediyoruz" dedi.

"Telefonları bırak, anı yaşa" çağrısı

Kampın program sorumluluğunu üstlenen Bornova Gençlik Merkezi gençlik lideri Haluk Gürleyen de gençlere kamp süresince disiplinli bir katılım çağrısı yaptı. 16 yıldır gençlik kamplarında görev aldığını belirten Gürleyen, "Burada öyle bir ortam var ki, bir daha belki başka yerde bulamayacaksınız. Bu anı yaşayın" dedi. Etkinliklerin yanı sıra hijyen ve düzen konularına da dikkat çeken Gürleyen, en temiz odanın her gün ödüllendirileceğini belirterek, "Temizlik imandandır. En temiz oda ödül kazanacak. Bu seçimi grup liderleri değil, bağımsız gözlemciler yapacak. Herkes odasında düzenli ve temiz olmaya özen göstersin" dedi. Liderler tarafından yapılan değerlendirmede Gençlik Kampı’nda en temiz oda unvanını Denizli Grubu kazandı.

Kamp dolu dolu geçti

Kampa katılan hafızlar, kampın ilk gününde kayıt ve yerleşim süreci nedeniyle serbest zaman geçirirken, takip eden günlerde yoğun bir etkinlik takvimine dahil oldular. Hafızlar, çeşitli atölye çalışmalarının yanı sıra balon futbolu, okçuluk ve doğa yürüyüşü gibi sportif faaliyetlerle hem eğlendi hem öğrendi. Matrak oyununda da Denizli Grubundan Hafız Yahya Ergashev birinci oldu. Her akşam saat 21.00’de düzenlenen gece etkinlikleri ile grup ruhu pekiştirildi, kültürel paylaşımlar arttı. Farklı illerden gelen genç hafızlar birbirleriyle tanışma fırsatı da buldu. Gençlik kampına hafızları getiren sorumlu öğretmenlerde yaptıkları voleybol maçında ter döktü.