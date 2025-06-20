Danimarka merkezli sağlık firması Novo Nordisk, bu yıl Brandverse Awards ’ta ödüle layık görüldü. Şirketin Dünya Obezite Günü kapsamında hayata geçirdiği ‘90-100 Obezite Farkındalık Kampanyası’, Sosyal Sorumluluk ve Sürdürülebilirlik-Sağlıklı Yaşam Kategorisi’nde bronz ödül aldı.

Novo Nordisk, reklam, pazarlama ve pazarlama iletişimi dünyasının en saygın organizasyonlarından biri olan Brandverse Awards 2025’te bronz ödül kazandı. Şirket, ‘Sosyal Sorumluluk ve Sürdürülebilirlik’ çatısı altındaki ‘Sağlıklı Yaşam’ kategorisinde, obeziteye yönelik farkındalık çalışmalarıyla jüri tarafından ödüle layık bulundu.

1 Nisan 2024 - 15 Nisan 2025 tarihleri arasında gerçekleştirilen projelerin değerlendirildiği Brandverse Awards, sektörün önde gelen isimlerinden oluşan jüri kadrosuyla, yılın en etkili marka çalışmalarını onurlandırdı. Kazananlar, projelerin toplumsal etkisi, üretici yaklaşımı ve iletişim gücü dikkate alınarak belirlendi.

Yapılan açıklamaya göre, ‘Obezitede Değişimin Öncülüğü’ mottosuyla her yıl sosyal sorumluluk projelerini destekleyen Novo Nordisk ‘in Türkiye’de obezite farkındalığını artırmak amacıyla başlattığı ‘90-100’ kampanyası, kadınlar için 90 santimetre, erkekler için ise 100 santimetreyi aşan bel çevresi ölçümünün sağlık açısından kritik bir gösterge olduğunu vurguluyor. Türkiye’de 23 milyondan fazla obeziteli birey bulunmakta ve bu değerlerin aşılması, kalp-damar hastalıkları, tip 2 diyabet ve karaciğer yağlanması gibi 200’e yakın ciddi sağlık sorununa neden olabiliyor.

Kampanyanın ana mesajı: "Mezurayı Beline Sar, Çözümü Hekime Sor"

Kampanyanın merkezinde, ünlü oyuncu Müge Boz’un rol aldığı etkileyici bir film yer alıyor. Film, izleyiciyi önce şık bir moda çekiminin görsel dünyasına davet ederken, hızla sağlık alanının ciddi gerçeklerine geçiş yapıyor ve obezitenin dış görünüşten çok daha öte bir sağlık sorunu olduğunu ortaya koyuyor.