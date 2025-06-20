Siirt’in Kurtalan ilçesinde 2024-2025 eğitim öğretim yılının sona ermesiyle birlikte öğrenciler karne heyecanı yaşadı.

Kurtalan Kaymakamı Samet Serin, Cumhuriyet İlköğretim Okulu’nu ziyaret ederek öğrencilerin karne sevincine ortak oldu. Kaymakam Serin, sınıfları tek tek gezerek öğrencilere karnelerini takdim etti ve başarı temennisinde bulundu. Öğrencilerle sohbet eden Serin, yaz tatilini verimli geçirmeleri yönünde tavsiyelerde bulundu.

Ziyaret sırasında okul idaresi ve öğretmenlerle de bir araya gelen Kaymakam Serin, eğitimde gösterilen özverili çalışmalardan dolayı teşekkür etti.