Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi (NÖHÜ), TÜBİTAK 2209-A Üniversite Öğrencileri Araştırma Projeleri Destekleme Programı 2024-1 döneminde geçen yıl olduğu gibi bu yıl da önemli bir başarıya imza attı.

Söz konusu dönemde toplam 981 başvuruyla bu alanda Türkiye 2’ncisi olan Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi, desteklenen 419 projeyle ise Türkiye genelinde 4’üncü sırada yer aldı. Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi geçen yıl da benzer bir başarı elde etmiş, 2023-2 döneminde 552 başvuru ve 256 destek sayısıyla Türkiye’de 4’üncü olmuştu. Bu sonuçlar, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi’nin araştırma odaklı eğitim anlayışının TÜBİTAK destekli öğrenci araştırma projelerine de başarıyla yansıdığını bir kez daha göstermiş oldu. Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi, son iki yılda bin 533 başvuruyla Türkiye’deki tüm yükseköğretim kurumları arasında 2’nci olurken, aldığı 675 destekle de 3’üncü sırada yer aldı.

"Araştırma odaklı bilimsel proje anlayışımızı her geçen gün ileriye taşıyoruz"

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hasan Uslu, yaptığı açıklamada üniversitenin araştırma odaklı bilimsel proje anlayışını her geçen gün daha da ileriye taşıdığını vurguladı. Rektör Uslu, "Üniversitemizde lisansüstü dışında lisans ve ön lisans düzeyinde de bilimsel araştırma projeleri hızla artmaya başladı. TÜBİTAK 2209-A Öğrenci Araştırma Projelerinde elde ettiğimiz bu önemli başarı, araştırma kültürümüzün öğrencilerimize ne kadar güçlü bir şekilde aktarıldığının göstergesidir" diye konuştu.

Hem başvuru hem de destek sayılarında üst sıralarda yer almanın kendileri için gurur verici olduğunu dile getiren Rektör Uslu, "Öğrencilerimizin proje yazma ve yürütme konusundaki motivasyonunu destekleyen tüm akademisyenlerimize teşekkür ediyor, ayrıca projeleriyle destek almaya hak kazanan öğrencilerimizi ve hocalarımızı tebrik ediyorum. Sürekli zirvede kalmak başarının bir tesadüf olmadığını kanıtlar. Bu başarı, üniversitemizin bilimsel potansiyelini genç araştırmacılarla birlikte geleceğe taşımakta kararlı olduğunun açık bir ifadesidir" dedi.