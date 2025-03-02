Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Lefke Avrupa Üniversitesi (LAÜ) arasında eğitim öğretim, bilimsel araştırma ve proje faaliyetlerine yönelik önemli bir iş birliği protokolü imzalandı.

Lefke Avrupa Üniversitesi Rektörlüğü’nde gerçekleşen protokol imza törenine Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hasan Uslu, LAÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Ali Yükselen, LAÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hüseyin Ademgil, LAÜ Genel Sekreteri Hüseyin Eser, Rektör Danışmanı Yrd. Doç. Dr. Mehmedali Egemen, Öğrenci Dekanı Prof. Dr. Ebru Oğurlu, NÖHÜ Özel Kalem Müdürü Uğur Akyapı ve Gazeteci Çağlar Tuncer katıldı. Protokol kapsamında; akademik iş birliklerinin artırılması, ortak projelerin hayata geçirilmesi ve iki üniversite arasındaki bilimsel üretkenliğin güçlendirilmesi hedefleniyor. Anlaşma ayrıca öğrenci ve akademisyen değişim programları ile iki kurum arasındaki bağların daha fazla pekiştirilmesini de içeriyor. Protokol töreninde konuşan Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hasan Uslu; NÖHÜ’nün uluslararası düzeyde önemli iş birliklerine imza atmaya devam ettiğini belirterek, Lefke Avrupa Üniversitesi ile yapılan anlaşmanın sadece iki üniversite için değil, Anavatan ile Yavru Vatan arasındaki akademik ve kültürel bağları daha da güçlendireceğini ifade etti. İki üniversite arasında yapılan anlaşmanın önemine de değinen Rektör Uslu; "Bu iş birliği anlaşması, Üniversitemizin uluslararası alandaki yükselişine büyük katkılar sağlayacak. Lefke Avrupa Üniversitesi gibi bir kurumla birlikte projeler geliştirmek, hem akademik hem de araştırma alanında önemli bir sinerji oluşturacaktır. Şu anda ivmesi en yüksek olan üniversiteler arasında yer alıyoruz ve bu tür iş birlikleri ile akademik başarımızı daha da ileriye taşıyacağız" dedi.

"NÖHÜ’yü rol model olarak görüyoruz"

Lefke Avrupa Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Ali Yükselen ise, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesinin son yıllardaki gelişimine dikkat çekerek şunları dile getirdi; "NÖHÜ, akademik ve araştırma alanlarında hızlı ilerleyen bir üniversite. Biz de LAÜ olarak sürdürülebilirlik, araştırma ve yeşil kampüs projeleri gibi konularda güçlü adımlar atıyoruz. Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesini bu anlamda bir rol model olarak görüyoruz. Bugün atılan bu imza, gelecekte daha büyük projelere kapı açacak. İş birliğimizin her iki üniversiteye de büyük katkı sağlayacağına inanıyorum."