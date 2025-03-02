Kastamonu Üniversitesi tarafından büyükbaş hayvanlara kenelerden bulaşan hastalıkların erken teşhis ve tedavi yöntemleri araştırılacak.

Kastamonu Üniversitesi Veteriner Fakültesi Klinik Bilimler Bölümü öğretim üyesi Doç. Dr. Kenan Çağrı Tümer yürütücülüğünde hazırlanan "Tropikal Theileriosisli Sığırlarda Serum cTnI ve Plazma L-Laktat Konsantrasyonlarının Prognostik Öneminin Araştırılması" başlıklı proje, TÜBİTAK 1002-Hızlı Destek Programı kapsamında destek almaya hak kazandı. Projede, Bingöl Üniversitesi’nden Dr. Murat Uztimur ve Fırat Üniversitesi’nden Dr. Mehmet Can Uluçeşme araştırmacı olarak yer alacak.

Projede, büyükbaş hayvanlarda keneler yoluyla bulaşan ve "tropikal theileriosis" olarak adlandırılan parazit kaynaklı hastalığın ilerleyişini tahmin etmeyi amaçlıyor. Çalışma kapsamında, hastalığa yakalanan hayvanların bazı kan değerleri incelenerek, hastalığın ne kadar ağır seyredeceği önceden belirlenmeye çalışılacak. Erken teşhis ve müdahale sayesinde hastalığın kontrol altına alınması sağlanacak ve hayvan kayıpları önlenebilecek. Tedavi edilmediğinde ölümcül olabilen bu hastalıkla mücadelede, erken müdahale hayati önem taşıyor.

Proje, çiftçilerin hayvan kayıplarını azaltmalarına yardımcı olmayı ve tedavide gereksiz ilaç kullanımını önleyerek daha sağlıklı et ve süt üretimine katkı sunmayı hedefliyor. Ayrıca, büyükbaş hayvanlarda sıkça görülen bu hastalıkla mücadelede yeni bir yol haritası oluşturarak hayvancılık sektörüne önemli katkılar sağlamayı planlıyor.

Kastamonu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hamdi Topal, başta proje yürütücüsü Doç. Dr. Kenan Çağrı Tümer olmak üzere tüm proje ekibini tebrik etti.