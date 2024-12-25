Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi ile Azerbaycan Teknik Üniversitesi arasında eğitim öğretim, araştırma ve bilimsel faaliyetler gibi alanlarda iş birliğini artırmak amacıyla bir protokol imzalandı.

Azerbaycan Teknik Üniversitesinde gerçekleştirilen programda Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi adına Rektör Prof. Dr. Hasan Uslu, Azerbaycan Teknik Üniversitesi adına ise Rektör Prof. Dr. Vilayat Valiyev tarafından protokol imzalandı.

Öğrenci ve akademisyen değişiminden ortak projelerin yürütülmesine kadar birçok alanda iş birliğini kapsayan protokol ile ayrıca bilimsel çalışmaların geliştirilmesi ve akademik dayanışmanın artırılması da hedefleniyor.

“Ortak Değerlerimizi Daha İleriye Taşıyacağız”

Konuyla ilgili açıklama yapan Rektör Prof. Dr. Hasan Uslu, “Bu protokol, iki kardeş ülkenin iki önemli yükseköğretim kurumu arasındaki bağları güçlendirecek ve ortak bilimsel çalışmaların önünü daha da açacaktır. Öğrenci ve akademisyen değişimleriyle her iki üniversitenin uluslararası ölçekteki etkinliğini artırmayı hedefliyoruz. Ayrıca protokolümüz Uluslararası Türk Dünyası Fen Bilimleri ve Mühendislik Kongremiz TURK-COSE gibi önemli organizasyonlarda birlikte daha uzun yıllar çalışmamızı ve ortak değerlerimizi daha da ileriye taşımamızı sağlayacak.” dedi.

Protokolün her iki tarafa hayırlı olmasını dileyen Rektör Uslu, konuşmasına Azerbaycan Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Vilayet Veliyev’e teşekkür ederek son verdi.