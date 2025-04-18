Azerbaycan Cumhuriyeti Savunma Sanayi Bakanlığı Bilimsel Araştırmalar Enstitüsü heyeti, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi (NÖHÜ) Rektörü Prof. Dr. Hasan Uslu’yu ziyaret etti.

Rektörlük makamında gerçekleşen ziyarette, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi’nin Türkiye’de devlet üniversiteleri arasında uzmanlaşan tek üniversite olduğu ’Hidrojen ve Yakıt Pilleri’ alanında muhtemel iş birlikleri değerlendirildi. Ziyarete Azerbaycan Cumhuriyeti Savunma Sanayi Bakanlığı Bilimsel Araştırmalar Enstitü Direktör Danışmanları Dr. Qamt Krimov ve İlkin Nsirli, Bilimsel Sekreter Rasim Niftliyev ve Departman Müdürü Snan Abdullayev katıldı. Rektör Uslu heyete, Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından Uzmanlaşan Üniversite olarak belirlenen üniversitenin hidrojen ve yakıt pilleri alanındaki çalışmaları hakkında bilgi verdi.

İki taraf açısından bu alanda kurulacak iş birliklerinin ele alındığı ziyarette bu alanda Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi ile uzun süredir ortak çalışmalar yürüten Lentatek Uzay Havacılık ve Teknoloji A.Ş. Yakıt Pili Koordinatörü İbrahim Pamuk ve Teknik Lider Uğur Aydın, Prof. Dr. T. Nejat Veziroğlu Temiz Enerji Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü ve Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Bora Timurkutluk ile aynı bölümden Prof. Dr. Yüksel Kaplan da yer aldı.

"Hidrojen ve Yakıt Pilleri çalışmalarımızın uluslararası boyuta taşınması gurur verici bir gelişmedir"

Ziyaretle ilgili açıklama yapan Rektör Prof. Dr. Hasan Uslu, Yükseköğretim Kurulu tarafından ’Hidrojen ve Yakıt Pilleri Alanında Uzmanlaşan Üniversite’ unvanı verilen Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi’nin bu alanda yürüttüğü çalışmaların uluslararası boyuta taşınmasının gurur verici bir gelişme olduğunu kaydetti. Rektör Uslu, "Kardeş ülke Azerbaycan’ın savunma sanayisiyle geliştirilecek ortak projeler, Üniversitemizin bilgi birikimini savunma sanayine entegre ederek hem bilimsel hem de stratejik iş birliklerimize önemli katkılar sağlayacaktır. Bu kapsamda üniversitemizi ziyaret eden heyete teşekkür ederim. Türk Dünyası ile bilim, eğitim ve kültür alanlarında olan stratejik iş birliklerimizin artarak devam edecek" dedi.