Diyarbakır İl Sağlık Müdürlüğü tarafından 2022 yılından beri 17 ilçesindeki en kalabalık camilerin önünde her cuma saat 10.30 ile 14.30 arasında sağlık stantları kurularak ücretsiz sağlık taraması gerçekleştiriliyor.

İl Sağlık Müdürlüğü tarafından Diyarbakır’ın 17 ilçesinde 2022 yılından beri en kalabalık camilerin önünde ücretsiz sağlık taraması stantları kuruluyor. Kan, şeker ve tansiyon gibi ölçümlerin yapıldığı stantlarda vatandaşlar ücretsiz bir şekilde muayene oluyor. Diyarbakır İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Hizmetleri Başkan Yardımcısı Uzm. Dr. Damla Kılıç, 2022 yılından beri ilimiz genelinde 17 ilçemizde sağlık taramaları yaptıklarını ifade etti. Uzm. Dr. Kılıç, "17 ilçemizde her cuma günü saat 10.30 ile 14.30 arasında özellikle kalabalık olan camilerimizin önünde sağlık stantları kurarak taramalar gerçekleştiriyoruz ve bu taramalarda normal sınırlar dışarısına çıkan hastalarınızı kayıt altına aldıktan sonra aile hekimliklerimize bildiriyoruz. Kişilerin kendilerine de daha sonra ulaşıyoruz ve takiplerinin yapılmasını sağlamaya çalışıyoruz. Eğer bir hastalık varsa erken dönemde aile hekimliğinde tanık olmasını istiyoruz" dedi.

’’Taramalar her yaş grubuna yapılıyor’’

Stantlarda ölçümleri alınan vatandaşların acil müdahale gerektiren durumlarda 112 sağlık ekiplerine bilgi verildiğini de aktaran Uzm. Dr. Kılıç, şu ifadeleri kullandı:

’’Hatta bazen özellikle acil müdahale sınırlarında olan hastaları tespit ettiğimiz zaman 112 aracılığıyla hastanelerin acil servislerine de hastalarımızı yönlendiriyoruz. Genel olarak tansiyon yüksekliği ve kan şekerinin aşırı düşüklüğü gibi durumlarda acil müdahale gerekebilir bu durumlarda da yönlendirmemizi yapıyoruz. Taramalarımız tüm vatandaşlarımıza yönelik yapılmaktadır. Her yaş grubuna yönelik tarama yapabiliyoruz. Bu stantlarımız aynı zamanda bizim eğitim stantları gelen vatandaşlarımıza astım, KOAH, kalp sağlığı, yaşlı sağlığı, inme, kas iskelet hastalıkları, diyabet, obezite gibi pek çok özel özellikle kronik hastalık konusunda bilgilendirme yapıyoruz ve onların nasıl bir sağlıklı yaşam tarzı benimseyebilecekleri noktasında rehberlik etmeye çalışıyoruz. Tüm vatandaşlarımızı her cuma saat 10.30 ile 14.30 arasında cami stantlarımızda ölçümlerini yaptırmak üzere ücretsiz olarak bekliyoruz."

Vatandaşlardan Mehmet Sabun, memnun kaldıklarını ve tansiyonunu ölçmek için standa geldiğini ifade etti.

Vatandaşlardan Ramazan Alga da, tansiyon ve şeker ölçümü için sıra beklediğini söyledi. Alga, "Öncelikle Diyarbakır İl Sağlık Müdürlüğüne teşekkür ederim böyle bir etkinlik yaptıkları için minnettarız" dedi.

Bir diğer vatandaş Hacı Kanat ise halka hizmet etmenin güzel olduğunu ve bu uygulamayı taktir ettiğini söyledi.