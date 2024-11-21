Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Bora Timurkutluk ile Arş. Gör. Furkan Toruntay’ın çevre dostu enerji teknolojilerine katkı sunacak ’AEM Elektrolizör Geliştirilmesi’ başlıklı projeleri, 1812-TÜBİTAK Yatırım Tabanlı Girişimcilik Destek Programı (BİGG) 2024-2 Çağrısı kapsamında ’Mükemmeliyet Mührü’ ile desteklenmeye hak kazandı.

Niğde Teknopark A.Ş.’nin uygulayıcı kuruluş olarak yer aldığı Girişimci Rampası Konsorsiyumu’nun koordinasyonunda yürütülen program kapsamında, proje ekibi alacakları yatırım desteği ile çalışmalarına başlayacaklar. 1812 - TÜBİTAK Yatırım Tabanlı Girişimcilik Destek Programı - 2024-2 BİGG Yatırım Çağrısı kapsamında Mükemmeliyet Mührü ile desteklenmeye hak kazanan proje için destek tutarı yüzde 3 hisse karşılığında yatırım olarak aktarılacak. Bu destekle akademisyenler; teknoloji odaklı iş planlarını gerçekleştirmeye başlayarak sürdürülebilir enerji alanında yenilikçi çözümler geliştirecekler. Ayrıca proje, ülkemizin enerji bağımsızlığına katkı sağlama ve yenilenebilir enerji teknolojilerinde dışa bağımlılığı azaltma hedefleri doğrultusunda stratejik önem de taşıyor. Konuyla ilgili açıklama yapan Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hasan Uslu, yenilenebilir enerjinin üniversitenin öncelikli alanları arasında yer aldığını ve Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi’nin bu alanda Türkiye’de öncü ve marka değeri bir yükseköğretim kurumu olduğunu hatırlattı. Akademisyenlerinin çevre dostu enerji teknolojilerine katkıda bulunacak projelerinin TÜBİTAK’tan Mükemmeliyet Mührü ile desteklenmeye hak kazanmasının bunun bir kanıtı olduğunu belirten Rektör Uslu, ayrıca projeyle sürdürülebilir enerji alanında yenilikçi çözümlerin geliştirileceğini ve ülkemizin enerji bağımsızlığı hedeflerine önemli katkılar sunulacağını ifade edip akademisyenleri tebrik ederek başarılarının devamı diledi.