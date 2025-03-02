Nizip Belediyesi tarafından hazırlanan Ramazan Sokağı, renkli etkinlikler ve büyük bir coşkuyla kapılarını açtı.

Nizip Belediye Başkanı Ali Doğan, Ramazan ayının ilk gününde Osmanlı Parkı’ndaki Ramazan Sokağı’nda vatandaşlarla bu anlamlı ayın birlik ve beraberlik ruhunu paylaştı. Düzenlenen etkinliklerde vatandaşlarla sohbet eden Başkan Ali Doğan, Ramazan ayının bereketini ve dayanışmasını vurguladı. Açılış etkinliklerine yoğun katılım olurken, çocuklar ve aileler keyifli anlar yaşadı.

Başkan Ali Doğan, Ramazan Sokağı’nın açılışında yaptığı konuşmada, "Bugün, Ramazan’ın ilk günüyle birlikte Nizip’te çok özel bir atmosferin başlangıcına şahitlik ediyoruz. Ramazan Sokağı, sadece bir etkinlik alanı değil, aynı zamanda birlik ve beraberliğin yaşandığı, Ramazan’ın maneviyatını hep birlikte hissettiğimiz bir buluşma noktası olacak. Bir ay boyunca her gün farklı etkinliklerle Nizip’imizin büyüsüne ortak olacağız. Çünkü biz Nizip’i çok seviyoruz ve hep birlikte daha fazlasını yaşamak için çalışıyoruz" diye konuştu.

Nizip Belediyesi’nin düzenlediği etkinlikler Ramazan ayı boyunca devam edecek. Geleneksel Ramazan eğlenceleri, çocuk etkinlikleri ile Ramazan Sokağı, vatandaşlara unutulmaz anlar yaşatacak.