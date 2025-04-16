Nizip Belediye Başkanı Ali Doğan, vatandaşların kaliteli ürünlere en uygun fiyatla ulaşabileceği "Çare Market"i hizmete açtıklarını açıkladı.

Nizip Belediye Başkanı Ali Doğan, seçim vaatlerinden birini daha hayata geçirerek, vatandaşların ekonomik refahına katkı sağlayacak ve kaliteli ürünlere en uygun fiyatlarla ulaşabileceği "Çare Market" projesini büyük bir katılımla hizmete açtı.

Çok sayıda vatandaşın katılımıyla gerçekleşen törende konuşan Nizip Belediye Başkanı Ali Doğan, "Bugün büyük bir heyecan ve gururla bir sözümüzü daha yerine getiriyoruz. Değerli vatandaşlarımızın kaliteli ürünlere en hesaplı şekliyle ulaşabilmesi amacıyla özenle hazırladığımız ’Çare Market’ artık değerli hemşerilerimizin. Bu anlamlı projemiz, sosyal belediyecilik anlayışımızın somut bir yansımasıdır ve önceliğimiz olan halkımızın refahını artırmaya yönelik gerçekleştirdiğimiz çalışmalarımızın önemli bir parçasıdır. İnanıyoruz ki ’Çare Market’ ile hem vatandaşlarımızın bütçesine önemli bir destek sağlayacağız hem de kaliteli ürünlere doğrudan ve kolay bir şekilde ulaşmalarına imkan tanıyacağız. Bu özel günümüzde bizleri yalnız bırakmayan tüm katılımcılara teşekkür ediyor, açılışımızın ilçemiz için hayırlı olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı.

Nizip İlçe Kaymakamı Osman Uğurlu da Çare Market’in Nizip halkı için hayırlı olması temennisinde bulunarak, Nizip Belediye Başkanı Ali Doğan ve ekibine teşekkürlerini iletti.

Okunan duaların ardından kurdele kesimiyle Çare Market resmen hizmete girdi. Davetliler marketi gezerek sunulan ürünler ve fiyatlar hakkında bilgi aldı. Vatandaşlar, böyle bir hizmetin hayata geçirilmesinden duydukları memnuniyeti dile getirerek Belediye Başkanı Ali Doğan’a teşekkürlerini ilettiler.

Çare Market’in, temel gıda ürünlerinden temizlik malzemelerine kadar geniş bir yelpazede kaliteli ürünleri uygun fiyatlarla sunarak, özellikle dar gelirli vatandaşlara önemli bir destek olması bekleniyor.