Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz, Gaziantep halkına daha ekonomik ve daha kaliteli hizmet sunmak amacıyla hayata geçirdiği Gölbucks Kafe’nin ikincisini de hizmete açtı. Tüm vatandaşları Gölbucks’a davet eden Yılmaz, "Burası sizin mekanınız. Bu marka Gaziantep’in markası" dedi.

Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz, gençlerin sosyal yaşamına katkı sağlamak ve onlara daha ekonomik, kaliteli hizmet sunmak amacıyla hayata geçirdiği GÖLBUCKS kafelerinin sayısını artırıyor. Geçtiğimiz aylarda açılan ve yoğun ilgi gören ilk kafenin ardından, projenin ikinci halkası da vatandaşların hizmetine sunuldu.

Gençlerin ilgisini çekti

İbrahimli Mahallesi Asım Güzelbey Caddesi üzerinde hizmet vermeye başlayan kafe, modern tasarımı, sessiz ve konforlu oturma alanları ve uygun fiyatlı menüsüyle öğrenciler ve gençlerin yanında aileler için cazip bir buluşma noktası haline geldi.

Gölbucks, Gaziantep’in kendi markası

Kafe açılışında bir konuşma yapan Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz, Gölbucks’un Gaziantep markası olduğunu belirterek, "Sevgili gençler, mekanımızın ikincisini açtık. Gaziantep’in en güzel, en kaliteli mekanı. Yıldızlı, depolu markalara karşı sizin markanız GÖLBUCKS. Gaziantep’in kendi markası. Gençler, paranıza yazık. Bir kahveye 180-200 liraya içiyorsunuz. Gölbucks’ta aynı lezzet ve daha kaliteli ürünlerimiz 5 TL ile 45 TL arasında ulaşabiliyorsunuz" diye konuştu.

Gölbucks sayısı artırılacak

Gençliğin enerjisi ve potansiyelini doğru alanlara yönlendirecek projelere öncelik verdiklerini anlatan Yılmaz, "Göreve geldiğimiz günden bu yana gençlerin enerjisini ve potansiyelini doğru alanlara yönlendirecek projelere öncelik veriyoruz. Gölbucks kafeleriyle hem sosyal hem de akademik yaşamlarını desteklemeyi amaçlıyoruz. Burada gençlerimiz çayını, kahvesini uygun fiyatla içebilecek, arkadaşlarıyla sohbet edebilecek, ders çalışabilecek ya da kitap okuyabilecek. Biz gençlerimize inanıyor ve onların her zaman yanında olacağız. Allah’ın izniyle kent genelinde kafelerimizi yaygınlaştıracağız" ifadelerini kullandı.

Gaziantep’e çok yakıştı

Gölbucks 2’nin ilk misafirlerini kapıda karşılayan Yılmaz, vatandaşlara sohbet ederek, kafe hakkındaki yorumlarını dinledi. Gölbucks’un Gaziantep’te büyük bir boşluğu doldurduğunu dile getiren vatandaşlar, "Yol üstünde görüp, geldik. Özgün mimarisiyle çok güzel olmuş. Gaziantep’e de yeni bir hava kazandırılmış. Fiyatlar, başka mekanlara oranla çok iyi durumda. Biraz da şaşırdık. Kalitesi de mükemmel, çok beğendik. Başkanımıza ve ekibine emeklerinden dolayı çok teşekkür ediyorum" sözleriyle memnuniyetlerini dile getirdiler.