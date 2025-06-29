Sudan eski Devlet Başkanı Ömer el-Beşir tarafından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a hediye edilen ve Gaziantep Doğal Yaşam Parkı’nda özenle bakılan "Sudan" ve "Sultan" adlı aslanların üç yavrusu dünyaya geldi.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Doğal Yaşam Parkı’nın ev sahipliği yaptığı, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a hediye edilen aslanların iki erkek, bir dişi olan yeni yavruları Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin’in de katılımıyla vatandaşlara tanıtıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’a hediye edilen aslanlara özenle bakılıyor

2018 yılında Sudan gezisi sırasında Sudan eski Devlet Başkanı el-Beşir’in Cumhurbaşkanı Erdoğan’a hediye ettiği 2 dişi ve 2 erkek aslana Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Doğal Yaşam Parkı’na özenle bakılıyor.

Gaziantep Doğal Yaşam Parkı’ndaki aslan sayısı 27 oldu

Dünyanın dördüncü, Avrupa’nın üçüncü ve Türkiye’nin de en büyüğü olan Gaziantep Doğal Yaşam Parkı’nda bulunan aslanların dünyaya yeni yavrular getirmesiyle hayvanat bahçesindeki aslan sayısı da 27 oldu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın talimatıyla Gaziantep Doğal Yaşam Parkı’na getirilen ve isimlerini de Erdoğan’ın verdiği "Sudan" ve "Sultan" adlı aslanların üçüz yavruları, düzenlenen programla basın mensupları ve ziyaretçilere tanıtıldı.

Yavru aslanlar için düzenlenen programa, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Doğal Hayatı Koruma Daire Başkanı Celal Özsöylerve vatandaşlar katıldı.

Yavru aslanların isimleri anketle belirlenecek

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, yavru aslanları kucağına alarak sevdi. Ayrıca yavru aslanlara biberonlar ile süt verildi. Yavru aslanlara törene katılan vatandaşların tavsiye ettiği isimler sosyal medyada yayınlanarak anket yapılacak. En çok oy alan isimler ise yavru aslanlara verilecek.

"Gazze" ismi önerisi dikkat çekti

Törene katılan vatandaşların yavru aslanlar için önerdiği isimler tek tek not alındı. Vatandaşlar tarafından yavru aslanlar için "Atlas", "Gazze" ve "Pi" isimleri önerildi. Yavru aslanlara önerilen isimler arasında "Gazze" ismi okunduğu esnada ziyaretçiler büyük sevinç yaşadı.

Törende konuşan Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Avrupa’da ve Türkiye’de doğurganlık oranı en yüksek doğal yaşam parkının Gaziantep Doğal Yaşam Parkı olduğunu söyledi.

"Her yönüyle örnek bir tesis"

Doğal ortamlarına yakın alanlarda barınan, iyi beslenen hayvanların çok mutlu ve huzurlu olduğunu belirten Şahin, bu durumun hayvanların doğurganlığını artırdığına dikkat çekerek, "Burası Avrupa’nın ve dünyanın çok sayılı tesislerinden bir tanesidir. İçeride çok sayıda hayvanımız birlikte yaşıyorlar. Görmüş olduğunuz hayvanlarımızın çeşitliliği, doğurganlığı, mutluluğu konusunda çok örnek bir tesis. Doğayı, çiçeği, böceği, ağacı, kediyi, köpeği, aslanı, kurdu ve kuşu sevmek lazım. Sevgi ile bu iş başarılı oluyor. Hacı Bayram Veli, ’aslanlar ile ceylanlar kucağımızda dosttur’ diyor. Aslanlar ile ceylanlar birbirine güvendiği zaman dost olur" dedi.

"Aslanlar Gaziantep’te dördüz ve üçüz doğuruyorlar"

Yeni yavrular ile birlikte 27 aslan olduğunu ifade eden Şahin, "Cumhurbaşkanımızın 2018 yılında Sudan eski Devlet Başkanı el-Beşir’in, Cumhurbaşkanımıza, ’siz ümmetin aslanınızın’ diye hediye ettiği aslanlardan hamdolsun çok güzel sonuçlar alıyoruz. Aslanlar normalde bir veya iki tane yavru dünyaya getirirler. Fakat Gaziantep’te dördüz ve üçüz doğuruyorlar. Çünkü burada mutlular" diye konuştu.

Kentin gözde mekanlarından biri olan Doğal Yaşam Parkı’nda 2025 yılı sona ermeden "Afrika Savanı" ve "Yırtıcı Adası" projelerinin de hizmete açılacağı müjdesini veren Şahin, dünyaya yeni gelen yavru aslanların isimlerinin sosyal medya üzerinden yapılacak anket sonucu belli olacağını belirtti.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Doğal Hayatı Koruma Daire Başkanı Celal Özsöyler de aslanların normalde bir ya da iki yavru dünyaya getirdiği bilgisini vererek, Gaziantep Doğal Yaşam Parkı’nda aslanlara çok iyi baktıklarını ve bundan dolayı üçüzleri olduğunu belirtti.

Öte yandan, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a hediye edilen aslanlar 2023 yılında da dört yavru dünyaya getirmişti.