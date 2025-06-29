Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, dağıttıkları fidelerin vermiş olduğu mahsulü çiftçilerle birlikte topladı.

Şahinbey Belediyesi, çiftçilere toplam 48 milyon 500 bin adetten fazla domates, biber, salatalık, patlıcan ve kavun fidesi dağıttı. Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, çiftçiler ile birlikte domates ve biber toplayıp, sohbet etti.

"Çiftçilerimiz ürünlerini topluyor"

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, dağıtılan fidelerden bereketli ürünlerin ortaya çıktığını belirterek, "Yaptığımız çalışmalar ve verdiğimiz emekler karşılık buluyor. Şu anda tarlamız biberle dolu, salatalıklar da aynı şekilde. Az önce karpuz hasadına baktık. Her yıl olduğu gibi bu yıl da çiftçilerimize 10 milyonun üzerinde fide desteği sağladık. Domates, biber, patlıcan, salatalık, kavun ve karpuz gibi ürünlerde ciddi bir üretim artışı yaşandı. Bu fideler sayesinde sadece Gaziantep’in değil, Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgelerinin de sebze ihtiyacı karşılanıyor. Dağıttığımız fideler, Gaziantep’in iklim ve toprak şartlarına uygun yerli çeşitlerden oluşuyor. Topladığımız patlıcan, dolmalık türde ve tamamen yöremize ait. Biber ve salatalıklar da yine Gaziantep’e özgü. Bu çalışmalarla bölgeye ait yerel ürünlerin yaşatılmasına katkı sağlıyoruz. Çiftçimiz memnun, biz de memnunuz. Çünkü üretim demek, istihdam demektir. Cumhurbaşkanımızın da ifade ettiği gibi, üretimi ve istihdamı artırmak adına çiftçimize destek vermeyi sürdüreceğiz" dedi.