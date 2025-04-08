Nizip Belediyesi ve hayırsever işbirliğiyle Bahçeli Mahallesi’ne yapılacak olan caminin temeli atıldı.

Vatandaşlardan gelen her taleplerle hizmetlere devam Nizip Belediye Başkanı Ali Doğan, önemli bir çalışmaya daha öncülük ederek Bahçeli Mahallesi’nde yapımına başlanılan cami inşaatına destek verdi. Doğan, yaptığı açıklamada, Bahçeli Mahallesi sakinlerinin yeni bir cami talebi olduğunu belirterek, anlamlı projeyi hayata geçirmekten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Başkan Doğan, "Bismillah dedik, dualarla ilk harcı döktük, Bahçeli mahallemizin kalbinde yükselecek olan camimizin temelini bugün attık. Bu anlamlı gün, mahallemiz için birlik, beraberlik ve maneviyatımızın güçleneceği yeni bir başlangıcın müjdecisi. Her tuğlasında sevgi, her köşesinde huzur olsun inşallah" ifadelerini kullandı.

Cami yapımına katkıda bulunacak olan hayırseverlere teşekkür eden Doğan, Nizip Belediyesi’nin her zaman vatandaşların yanında olmaya ve onların ihtiyaçlarına yönelik hizmetler üretmeye devam edeceğini belirtti.