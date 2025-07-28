Siirt Ağır Ceza Mahkemesi üyeliğinden Gaziantep’in Nizip ilçesine Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı olarak atanan Tugay Çatlı, yeni görevine başladı. Çatlı, aynı zamanda Nizip Adli Yargı Adalet Komisyonu Başkanlığı görevini de yürütecek.

Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) Birinci Dairesince ilan edilen Adli ve İdari Yargı 2025 Yılı Ana Kararnamesi kapsamında, Siirt Ağır Ceza Mahkemesi üyesi iken Nizip Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığı’na atanan Tugay Çatlı yeni görevine başladı.

Nizip adliyesinde yeni dönem

Atamayla birlikte Nizip Adliyesi’nde yeni bir dönem başlamış oldu. Aynı zamanda Nizip Adli Yargı Adalet Komisyon Başkanlığı görevini de yürütecek olan Çatlı’nın tecrübe ve hukuk alanındaki birikimiyle adli süreçlere katkı sağlaması bekleniyor.

"Tüm gücümüzle çalışacağız"

Çatlı, yeni görevine başlamasının ardından yaptığı ilk açıklamada, "Adaletin en iyi şekilde işlemesi için tüm gücümüzle çalışacağız. Nizip adli hizmetlerin daha da gelişmesi adına üzerimize düşeni yapacağız" ifadelerini kullandı.

Antalya hakim adayı olarak yargı camiasına giriş yapan Tugay Çatlı, ilk olarak Mersin’in Gülnar ilçesine cumhuriyet savcısı olarak atandı. Buradaki başarılı hizmetlerinin ardından Çatlı, daha sonra Ağrı cumhuriyet savcısı, daha sonra ise Siirt ağır ceza mahkemesi iyeliğine hakim olarak görevlendirildi. Çatlı, 2025 Yaz Kararnamesiyle Gaziantep’in Nizip ilçesine Ağır Ceza Mahkemesi Adli Yargı Adalet Komisyonu Başkanı olarak atandı.

Önceki görev yerinde birçok önemli terör soruşturmaları yürüten Çatlı, tezli ceza hukuku alanında yüksek lisans yapmıştır.