Sivas’ta bayram tatili için memleketlerine gelen amca ve yeğeni, ormanlık alanda yürüyüş yaparken kar yağışına yakalandı. Amca ile yeğeni, Nisan ayında kar yağmasına şaşırdıkları anları cep telefonu kamerasıyla kaydetti.

Sivas’ta Nisan ayında kıştan kalma günler yaşanıyor. Kentte günlerdir etkisini gösteren yağmur, bazı yüksek kesimlerde yerini kar yağışına bıraktı. Sivas’ın Koyulhisar ilçesinde ise Yılmaz Beşoluk ile amcası Ali Beşoluk bayram tatilini geçirmek üzere ilçeye bağlı Kurşunlu köyüne gitti. Daha sonrasında Amca ve yeğeni, doğada gezmek için köye bağlı 1800 rakımlı Çakmaklı Yaylası’na yürüyüşe çıktı. Ancak ikili çıktıkları yayla yürüyüşünde Nisan ayında yağan kar sürpriziyle karşılaştı. Yoğun kar yağışı karşısında ikili hayretlerini gizleyemedi. Yürüyüş sırasında yoğun kar yağışına yakalanan amca ve yeğen, doğanın beyaza büründüğü anları cep telefonu kamerasıyla görüntüledi.

"Bu ayda kar yağışına hiç rastlamadık"

Beklenmedik şekilde kar yağışına yakalandıklarını ifade eden Yılmaz Beşoluk, "Amcam ile yürüyüşe çıktık. Tatilimiz bitiyor ve tekrardan İstanbul’a işimizin başına döneceğiz. Yürüyüşe çıktığımız esnada beklenmedik bir şekilde kar yağışına yakalandık. İlginç şeyler ile de karşılaşıyoruz. Burada çiçekler de açmış. Kar yoğun bir şekilde bastırdı. Bu ayda böylesi bir kar yağışına hiç rastlamadık" diye konuştu.