Bilecik 1. Amatör play-off ilk maçında Bilecik Gençlerbirliği Spor Kulübü, Osmanelispor ile oynadığı müsabakanın son dakikalarında sahadan çekildi.

Bilecik 1. Amatör Lig’in şampiyonunu belirleyecek olan play-offların ilk maçında Bilecik Gençlerbirliği Spor Kulübü ile Osmanelispor, Gölpazarı İlçe Stadı’nda karşı karşıya geldi. Mücadelenin 90+7. dakikalarında Bilecik Gençlerbirliği futbolcuları ve teknik ekibi, hakeme yönelik tepkiler nedeniyle sahadan çekilme kararı aldı.

Maçın bu şekilde sona ermesi, hem sporcular hem de taraftarlar arasında şaşkınla karşılandı. Hakem kararlarının maçın sonucuna etkisi ve sahadan çekilme kararı, yerel futbol camiasında tartışmalara yol açtı.