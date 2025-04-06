Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nca 'Antalya'da 2 yaşındaki kız çocuğu, kreşteki çocuklar tarafından darbedildi' haberlerine ilişkin yapılan açıklamada, olayda ihmali bulunan yetkililer hakkında suç duyurusunda bulunulacağı ve sürecin takip edileceğini duyurdu.ANKARA (İGFA) - Bazı basın yayın organlarında “Antalya'da 2 yaşındaki kız çocuğu, kreşteki çocuklar tarafından darbedildi!” şeklinde yer alan haberlere ilişkin açıklama Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan geldi.

Bakanlık, ALO 183 Şiddetle Mücadele Hattı’na gelen ihbar üzerine Antalya İl Müdürlüğü ekiplerimiz ivedilikle harekete geçtiğine dikkati çekerken, kreşte yapılan denetimin ardından ihmali bulunan yetkililer hakkında suç duyurusunda bulunulmasına ve muhakkik görevlendirilmesine karar verildiği duyuruldu.

Bakanlık olarak ihmali bulunan yetkililerin gereken cezayı alması için süreci titizlikle takip edileceğinin altı çizildi.