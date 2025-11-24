Nilüfer Belediyesi’nin ‘25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü’ kapsamında düzenlediği söyleşide konuşan Siyaset Bilimci ve Yazar Prof. Dr. Alev Özkazanç, erkekliğin toplumsal kökenlerindeki krizin, şiddetle ilişkisini ele aldı.

Nilüfer Belediyesi, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü nedeniyle farkındalık oluşturacak önemli bir etkinliğe ev sahipliği yaptı. Nilüfer Pancar Deposu’nda gerçekleştirilen "Erkeklik Krizi ve Kadına Yönelik Şiddet" konulu söyleşi yoğun ilgi gördü. Söyleşiyi, Nilüfer Belediye Başkan Yardımcıları Serpil Turhan Altun ve Bukle Erman, Nilüfer Kent Konseyi Genel Sekreteri Doç Dr. Elifhan Köse Çal, Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir’in eşi Nuray Özdemir, meclis üyeleri, muhtarlar, sivil toplum örgütü temsilcileri ve Nilüfer Kent Konseyi Kadın Meclisi gönüllüleri başta olmak üzere pek çok katılımcı takip etti.

Etkinlik, Nilüfer Kent Konseyi Genel Sekreteri Doç. Dr. Elifhan Köse Çal’ın açılış konuşmasıyla başladı. Ardından Nilüfer Belediyesi Başkan Yardımcısı Serpil Turhan Altun, yaptığı selamlama konuşmasında belediyenin toplumsal cinsiyet eşitliği alanındaki çalışmalarına değindi.

Siyaset Bilimci ve Yazar Prof. Dr. Alev Özkazanç ise erkeklik krizinin toplumsal kökenlerini, şiddetle ilişkisini ve dönüşümün mümkün olduğu alanları derinlemesine ele aldı. Özkazanç, güncel örneklerle erkeklik tanımlarının değişimi ve bu değişimin oluşturduğunu gerilimin sonuçlarını katılımcılarla paylaştı. Programda söz alan katılımcılar da düşüncelerini aktararak, konuya farklı açılardan katkı sundu.