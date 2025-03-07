Balıkesir’in incisi, eşsiz doğası ve tarihi dokusuyla göz kamaştıran Ayvalık; yeni bir yatırıma daha kavuşuyor. Ayvalık’ın en önemli doğal su kaynaklarından biri olan Nikita Çayı’nda taşkın koruma çalışmaları hızla devam ederken, bölge halkının talebi doğrultusunda projeye yeni bir ekleme yapıldı.

AK Parti Balıkesir İl Başkanı Mehmet Aydemir, Ayvalık’lı vatandaşlardan gelen çekek yeri talebi üzerine projenin hayata geçirildiğini duyurdu.

Nikita Çayı’nın Ege Denizi’ne Döküldüğü Noktada Taşkınlar Önlenecek

Aydemir, "Ayvalık halkımızın bizden en büyük beklentisi, doğasını koruyarak gelişen ve güçlenen bir altyapıydı. Nikita Çayı’nın Ege Denizi’ne döküldüğü noktada taşkınlardan korunma amacıyla başlatılan çalışmalar kapsamında yöre halkımızın talepleri de dikkate alarak, çekek yeri projesi sürece dahil edildi. Böylece hem taşkın riskine karşı önlem alınacak hem de bölge halkının ihtiyaçlarına çözüm üretmiş olacak" dedi.

Aydemir devamında "2024 yılında ihalesi yapılan Nikita Çayı 1. Kısım Taşkın Koruma İnşaatı, şu anda %10 seviyesine ulaştı. İhalesi DSİ Bölge Müdürlüğü’müzce yapılan 489 milyon TL bedelli proje kapsamında, Nikita Çayı’nın Ege Denizi’ne döküldüğü 200 metrelik alanda doğal yapıya uygun şekilde inşa edilecek çekek yeri de yer alacak." diye açıklama yaptı.

Ayvalık İçin Büyük Adım

Mehmet Aydemir, çalışmalara en kısa sürede başlanacağını ve projenin 2026 yılı ortalarında tamamlanmasının planlandığını belirterek, "Ayvalık’ın doğal güzelliklerini koruyarak gelişimine katkı sağlamak en büyük önceliğimiz. Bu proje, ilçemiz için önemli bir kazanım olacak. Ayvalık’ımıza ve hemşehrilerimize hayırlı olsun" dedi. AK Parti Balıkesir İl Başkanı Mehmet Aydemir, Ayvalık için çalışmaya, bölge halkının beklentilerine karşılık vermeye devam edeceklerini, projenin, hem bölgedeki taşkın risklerini minimize edeceğini hem de Ayvalık’a yeni bir değer katacağını belirtti.

Aydemir son olarak "AK Parti Genel Başkan Yardımcımız, milletvekillerimiz ve teşkilatlarımızla birlikte Balıkesir’imize yeni hizmetler kazandırmaya devam ediyoruz. Hemşehrilerimizin ihtiyaçlarına yönelik projeleri hayata geçirmek için canla başla çalışıyoruz. Tüm ilçelerimizde kalkınmayı destekleyen yatırımlarla şehrimizi daha yaşanabilir, daha güçlü bir hale getirmek için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.